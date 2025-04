JOGO FOI CANCELADO

'Minha família está destruída', desabafa irmã de torcedora morta em Colo-Colo x Fortaleza

Bárbara Perez disse que irmã tinha ingressos para a partida da Libertadores; jovem de 18 anos foi atingida por um carro da polícia

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2025 às 08:43

Irmã de torcedora morta durante confusão Crédito: TVN Chile/Reprodução

Dois jovens torcedores do Colo-Colo, de 13 e 18 anos, morreram durante uma confusão generalizada nos arredores do Estádio Monumental, em Santiago, antes da partida contra o Fortaleza, pela Copa Libertadores. Bárbara Pérez, irmã de uma das vítimas fatais, falou com a imprensa e fez um forte desabafo.>

"Quero dizer que vamos até as últimas consequências com isso. Eu preciso, nós precisamos de ajuda judicial, porque isso não pode ficar assim. Minha família inteira está destruída, inclusive eu. Minha mãe está destruída, não sei como vamos seguir com isso. Só peço que me ajudem judicialmente e nada mais", falou.>

Este foi o depoimento da irmã da garota de 18 anos morta por policiais antes da bola rolar para Colo-Colo x Fortaleza, pela Libertadores.



Além da jovem, morreu ainda um garoto de 13 anos.



Segundo informações do Ministério Público do Chile, um grupo de torcedores tentou invadir o estádio e começou uma confusão generalizada. Policiais chegaram ao local, e uma viatura lançadora de gás lacrimogêneo teria teria atropelado duas pessoas - uma jovem de 18 anos, irmã de Bárbara, e um menino de 13.>

Segundo Bárbara, sua irmã - que ainda não teve o nome divulgado - tinha ingresso para a partida. Ela estava com amigos quando foi atropelada por uma viatura da polícia. >

"Sim. Estava com ingresso na mão. Não é que ela estava forçando a entrada. Minha irmã estava com a entrada em mãos no celular, assim como seus dois amigos. E agora querem dizer que por culpa deles que eles foram atropelados. O policial que estava dirigindo a viatura que a atropelou não estava mais aqui e fiquei sabendo da minha irmã pelo policial que a trouxe até a mim", afirmou.>

Bárbara questionou o motivo de o policial não parar a viatura sendo que os jovens estavam à frente. "Se ele viu que tinham crianças no meio, como ele não pôde parar? É isso que me causa raiva, porque é minha irmã!".>

