CENAS LAMENTÁVEIS

Jogo do Fortaleza é suspenso após chilenos quebrarem vidro e invadirem o campo

Partida chegava na faixa dos 70 minutos quando o episódio ocorreu

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de abril de 2025 às 22:47

Fortaleza e Colo Colo se enfrentaram pela Libertadores Crédito: Divulgação/Conmebol

Cenas lamentáveis marcaram o confronto entre Fortaleza e Colo-Colo, do Chile, pela 2ª rodada da Copa Libertadores. O jogo, realizado na noite desta quinta-feira (10) se encaminhava para os 70 minutos de uma partida sem gols, quando torcedores da equipe mandante quebraram o vidro que separa a torcida do campo e invadiram o gramado. A Conmebol anunciou que a partida foi suspensa.>

A confusão começou quando os torcedores arremessaram pedaços de ferro ao gramado. Neste momento, jogadores da equipe chilena foram aos torcedores para pedir calma. No entanto, o esforço foi em vão, já que o vidro foi quebrado, o que permitiu a invasão ao campo. Com a invasão, os jogadores do Fortaleza correram para o túnel e deixaram o campo em direção aos vestiários. >

Antes disso, o jogo já havia sido paralisado por mais de uma ocasião em decorrência do comportamento de torcedores do Colo-Colo. Em um primeiro momento, logo no início da segunda etapa, houve a utilização de sinalizadores e bombas nas arquibancadas. Logo depois, houve um festival de objetos sendo arremessados no gramado e nos jogadores. >

O árbitro chegou a paralisar o embate por conta de um isqueiro que havia sido jogado no campo. A transmissão da ESPN Brasil também captou o arremesso de garrafas com bebidas alcoólicas. A atitude dos chilenos teria sido motivada pela morte de dois torcedores do Colo-Colo após uma confusão na entrada do estádio Monumental, no Chile, antes da partida começar.>

