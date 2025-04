LIBERTADORES

Organizada pede justiça após morte de torcedores: 'Futebol está manchado de sangue'

Dois jovens, de 13 e 18 anos, morreram em confusão nos arredores do Estádio Monumental antes de Colo-Colo x Fortaleza; policial será investigado

A principal torcida organizada do Colo-Colo voltou a se manifestar após a morte de dois jovens, de 13 e 18 anos, nos arredores do Estádio Monumental, em Santiago , antes da partida contra o Fortaleza, na última quinta-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Após detonar a ação da polícia local , a Garra Blanca pediu justiça pelas vítimas.>

Segundo informações do Ministério Público do Chile, um grupo de torcedores tentou invadir o estádio e começou uma confusão generalizada. Policiais chegaram ao local, e uma viatura lançadora de gás lacrimogêneo teria teria atropelado duas pessoas: uma jovem de 18 anos e um menino de 13. Um policial será investigado pela participação na tragédia .>

"Hoje, foram mortos dois menores que só queriam ver o clube que amavam. Com o bilhete no bolso e a esperança no coração, eles foram vítimas de uma violência que não cessa. O estádio, em pleno mês do Centenário, deveria ser uma festa, mas hoje está vestido de luto. A partida entre o Colo-Colo e seu rival pela Copa Libertadores está suspensa, não por questões esportivas, mas devido à morte de duas pessoas inocentes. Uma tragédia que poderia ter sido evitada", afirmou a organizada.>