NO CHILE

Torcida organizada detona polícia após morte de torcedores: 'Dois menores assassinados'

Dois jovens, de 13 e 18 anos, morreram em confusão antes de Colo-Colo x Fortaleza, no Chile

A principal teoria das autoridades chilenas sugere que os dois torcedores ficaram presos sob uma cerca devido à multidão de pessoas que tentavam entrar no estádio . A viatura policial teria passado por cima da cerca e matou as vítimas prensadas. A Garra Blanca lamentou o episódio.>

"O futebol nunca estará acima da vida das pessoas. Antes da partida de hoje contra o Fortaleza, dois torcedores foram atropelados por uma viatura da polícia com gás lacrimogêneo. Não é a primeira vez que esta instituição tira a vida de nossa gente nas proximidades do Estádio Monumental. (...) Hoje, temos esses dois jovens que tinham uma vida inteira pela frente para seguir o time que amavam", escreveu a organizada, em uma postagem nas redes sociais.>

Segundo informações do Ministério Público do Chile, um grupo de torcedores tentou invadir o estádio e começou uma confusão generalizada. Policiais chegaram ao local, e uma viatura lançadora de gás lacrimogêneo teria teria atropelado duas pessoas: uma jovem de 18 anos e um menino de 13. A promotoria está investigando se o carro policial estava diretamente envolvido no incidente. Segundo o jornal chileno La Tercera, dez torcedores foram presos.>

"Hoje, foram mortos dois menores que só queriam ver o clube que amavam. Com o bilhete no bolso e a esperança no coração, eles foram vítimas de uma violência que não cessa. O estádio, em pleno mês do Centenário, deveria ser uma festa, mas hoje está vestido de luto. A partida entre o Colo-Colo e seu rival pela Copa Libertadores está suspensa, não por questões esportivas, mas devido à morte de duas pessoas inocentes. Uma tragédia que poderia ter sido evitada", afirma.>