NOVATO DESTAQUE

Da artilharia da Série B ao gol na Libertadores em um ano: a ascensão de Erick Pulga no Bahia

O atacante de 24 anos foi responsável pelo gol que fez o tricolor vencer pela primeira vez fora do Brasil na Libertadores

Marina Branco

Publicado em 10 de abril de 2025 às 14:59

Erick Pulga marcou seu primeiro gol na estreia pelo Bahia Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

Três pontos conquistados, sonho realizado e nome na história. Pela primeira vez, o Bahia venceu uma partida da Libertadores fora do Brasil, ao ganhar de 1 a 0 do Nacional do Uruguai no estádio Gran Parque Central. O autor do gol, ainda que recém-chegado no clube, já tem seu nome marcado para sempre na memória tricolor - Erick Pulga.>

Chegado ao clube para a temporada de ouro que o Bahia vem vivendo em 2025, Pulga não foi sequer uma das três contratações que mais demandaram dinheiro do Esquadrão. Foram apenas 18 milhões de reais pagos pelo atacante de 24 anos, que aos poucos se tornou uma das principais peças do elenco de Rogério Ceni.>

Invencíveis há onze jogos na temporada, o Bahia está dando um ano dos sonhos a seus torcedores, com Pulga como um dos protagonistas. Ainda no ano passado, o jovem jogava na Série B pelo Ceará, onde foi artilheiro da competição com 13 gols. Um ano depois, os gols marcados são na Copa Libertadores, aproveitando o contrato válido até o final de 2029 com o Bahia.>

Junto a ele, vieram Lucho Rodríguez, Ramos Mingo, Caio Alexandre e Jean Lucas, custando R$ 67,8 milhões, R$ 27 milhões, R$ 24,7 milhões e R$ 24,2 milhões, respectivamente. Os valores são discrepantes quando comparados ao pago por Pulga, que em 19 jogos, já marcou seis gols.>

Com os números que vem alcançando, Pulga já ocupa o terceiro lugar na artilharia do clube, atrás apenas de Erick e Lucho. Quando se trata de participações em gols, é dele o segundo lugar, com Cauly na liderança do ranking.>

E quando Pulga fala de gols, não são gols simples. Os dois últimos foram em jogos importantes para o Bahia, tendo sido o primeiro no jogo de ida da final do Campeonato Baiano contra o maior rival, o Vitória, e o último contra o Nacional, colocando o Esquadrão em primeiro lugar no Grupo F.>

Erick Pulga provoca o Vitória e imita galinha após gol na Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

De onde veio Erick Pulga

Se voltasse apenas dois anos no tempo, Pulga se veria no Ferroviário-CE, após passagens por River-PI, Atlético-CE, Madureira e Campinense, e sonhando com o Ceará. Transferido para o clube da Série B, Pulga se destacou pelo número de gols que marcava, alcançando a artilharia e passando a mirar em um clube da elite do futebol brasileiro, a Série A.>

O escolhido por ele foi o Bahia - mas a torcida tricolor não o escolheu tão rapidamente assim. Criticado desde sua chegada ao tricolor baiano, Pulga conta que transformou tudo em vontade de vencer, marcando seu primeiro gol pelo Esquadrão já no jogo de estreia. Hoje, ele sente que provou ao torcedor o que é capaz de fazer com o gol em cima do Nacional.>

"Desde que eu saí do Ceará, vi muito nas redes sociais: desacreditaram de mim. Falaram que eu não chegaria em uma competição tão grande como a Libertadores, e isso me motivou muito. Quando fiz o gol, relembrei o que vinha recebendo de críticas, mas hoje Deus me honrou. Fiz um belo gol", comentou na zona mista.>

Sobre o jogo e a sensação de marcar, Pulga afirmou que o gol não está marcado apenas na história do clube, mas também na dele. "Foi um jogo muito difícil, muito acirrado, muito truncado. Hoje é um dia muito especial na minha vida, marcar gol em Libertadores é sempre especial, e hoje eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de marcar esse gol que vai ficar marcado na minha história", afirmou.>