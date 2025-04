TRAGÉGIA

Vídeo: helicóptero cai no rio Hudson, em Nova York, e seis pessoas morrem

Queda aconteceu na tarde desta quinta-feira (10)

Um helicóptero caiu no rio Hudson, em Nova York, nos Estados Unidos, na tarde desta quinta-feira (10). Segundo informações transmitidas pela emissora americana ABC News, estavam a bordo da aeronave um piloto, dois adultos e três crianças. Todos morreram, de acordo com informações da Associated Press. O canal ABC News revelou que os passageiros eram turistas da Espanha.>