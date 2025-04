JUSTIÇA

Aterrorizadas, vítimas pedem ao juiz para não serem ouvidas na presença de delegado acusado de assédio

Vítimas eram agentes da 28ª DP (Nordete de Amaralina), onde Antônio Carlos Magalhães Santos era titular

Abaladas, as quatro agentes que acusam de assédio sexual e moral o delegado Antônio Carlos Magalhães Santos foram ouvidas sem a presença dele, na tarde desta quarta-feira (09), no Fórum Criminal de Sussuarana. "Elas estavam aterrorizadas. Pediram e o juiz acatou prontamente. Ele ficou em outra sala", conta uma fonte da Justiça. >

Nesta quarta, na 12ª Vara Criminal, foram ouvidas primeiro as quatro vítimas, agentes que trabalhavam na 28ª Delegacia (Nordeste de Amaralina), onde o delegado era o titular. Elas entraram juntas na sala de audiência. Então, o juiz Ricardo Augusto Schmitti só fez uma única pergunta para elas: "O toque foi consensual?" . Diante da negativa em coro, o magistrado disse: "Para mim, isso foi suficiente". A declaração causou um profundo impacto. "Foi muito pesado. Foi como se ele soubesse de tudo", relata a fonte. >

Em seguida, foram ouvidas as cinco testemunhas de acusação, todos os policiais civis sindicalizados. O caso veio à toa após uma vista do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindipoc ) à 28ª DP, em setembro do ano passado. Na denúncia, Antônio Carlos é acusado de fazer piadas ousadas, toques corporais e convite para passeio de lancha. >