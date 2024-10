INVESTIGAÇÃO

'Disse que elas não iam esquecer o primeiro delegado', diz dirigente do Sindpoc sobre delegado acusado de assédio

Quatro investigadoras acusaram delegado de assédio sexual; ele foi exonerado

Bruno Wendel

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 14:17

Delegado Antônio Carlos Magalhães Santos Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Acusado de assédio sexual contra quatro investigadoras da 28° Delegacia (Nordeste de Amaralina), o delegado Antônio Carlos Magalhães Santos estava decido marcar a vida das servidoras. "Ele disse que elas se não iam esquecer do primeiro delegado", conta Luciene Rodrigues, secretária-geral do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc). As quatro agentes passaram em um concurso recente e estavam havia 20 dias na 28° DP, mesmo tempo de corporação.

"Era dizia que era muito rico, chamava elas para casa de praia, tocava na barriga e pernas delas, chegava a se oferecer para acompanhá-las ao banheiro. Dizia que era muito influente e que nada pegaria para ele, caso relatassem os assédios", declara Luciene. As servidoras denunciaram o delegado ao sindicato, que por sua vez acionou a Corregedoria da Polícia Civil. Só depois que CORREIO trouxe o caso à tona, a Polícia Civil confirmou que o delegado Antônio Carlos Magalhães Santos foi exonerado do cargo de titular da 28° DP.

As vítimas têm entre 30 e 40 anos. "Os assédios ocorriam desde o primeiro dia que em que elas chegaram à delegacia. Elas estão traumatizadas , acompanhas pelo departamento médico e já pediram transferência para outras unidades", conta Luciene.

Denúncias

De acordo com as denúncias, feitas pelas servidoras ao sindicato de classe e, posteriormente, encaminhadas à Corregedoria da Polícia Civil, o delegado fazia piadas ousadas, toques corporais e convites para passeios de lancha.

O delegado foi exonerado do cargo de titular da 28° DT, de acordo com a publicação no Diário Oficial de sábado (28). Esta é a segunda vez que ele é acusado do mesmo crime.

"Estou tomando par das coisas agora. Vou à Correpol (Corregedoria da Polícia Civil)", disse o delegado Antônio Carlos Magalhães Santos sobre sua defesa, por telefone, após ser indagado sobre os casos de assédio sexual. Perguntado se a exoneração tem a ver com as denúncias de suas colegas de trabalho, ele respondeu: "Meu afastamento é para a investigação. Estão tentando me prejudicar pegando uma coisa e fazendo a ligação com o passado", acrescentou.

Há 17 anos, o delegado foi réu em um processo de estupro contra a uma adolescente. Na ocasião, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) apurou que a autoridade, quando era titular da 5ª DT Periperi, violentou e manteve em cárcere privado, em um hotel, uma jovem de 17 anos que foi até a 5ª DT prestar queixa conta dois homens que a estupraram. Ainda de acordo com a denúncia do MP-BA da época, em vez de enviar o caso para a Delegacia de Repressão de Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), como é o procedimento de praxe nesses casos, o delegado Antônio Carlos instaurou inquérito, assumiu as investigações do caso e, após encaminhar a vítima para a realização de exames periciais, ele teria hospedado a adolescente em um hotel, ao invés de mandá-la ao Conselho Tutelar.