ACIDENTE

Fotos mostram família espanhola embarcando em helicóptero que caiu em rio de NY; todos morreram

Executivo global da Siemens, esposa e três filhos estavam em passeio turístico quando aeronave caiu

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2025 às 08:55

Família morreu na queda de helicóptero Crédito: New York Helicopter Tours LLC

Uma família espanhola registrou os últimos momentos antes do acidente que vitimou seis pessoas na queda de um helicóptero no Rio Hudson nesta quinta-feira (10). As imagens, originalmente comercializadas pela empresa de turismo aéreo por US$ 25, estavam no site da empresa que oferece os passeios e forma divulgadas pelo NYPost. Após a postagem, as imagens foram apagadas, mas ainda é possível acessar usando a ferramenta "Wayback Machine". >

As vítimas são o executivo Agustín Escobar, CEO global da divisão de Infraestrutura Ferroviária da Siemens Mobility, sua esposa, três filhos (de 4 a 11 anos) e o piloto de 36 anos, cuja identidade ainda não foi divulgada. Escobar, com 27 anos de carreira na multinacional alemã, havia assumido o cargo global em outubro de 2024 após presidir a subsidiária espanhola. >

Agustín Escobar, esposa e os três filhos Crédito: New York Helicopter Tours LLC

O helicóptero modelo Bell 206, operado pela New York Helicopters, despenhou-se por volta das 15h15 (horário local) durante um passeio panorâmico. Vídeos de testemunhas capturaram a aeronave em queda livre antes de se chocar contra as águas do rio, ficando parcialmente submersa próximo à ilha de Manhattan. Equipes de resgate foram acionadas para o local, próximo a uma das torres de ventilação do túnel Nova York-Nova Jersey. >