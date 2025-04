CRITICOU

'Se quiser te deixar mal, ele consegue', desabafa goleiro do Barcelona sobre convivência com Messi

Ter Stegen revelou que viveu momentos de divergência nas oito temporadas que jogou ao lado do argentino

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de abril de 2025 às 19:52

Conviver com os craques nem sempre é fácil. Companheiro de Messi de 2014 a 2021, o goleiro Ter Stegen, do Barcelona, revelou que viveu momentos delicados com o argentino e fez duras críticas ao jogador em entrevista ao podcast "Phrasenmäher", do jornal alemão Bild.>

"Ele é provavelmente o único jogador que consegue jogar uma bola na sua cara se quiser. Ele tem essa habilidade. Outros chutariam em outro lugar; ele conseguia acertar o alvo. Ele já fez isso várias vezes. De onde vinha essa raiva? Você vai ter que perguntar a ele (...). Se ele quiser te deixar mal, ele consegue", disse.>

Apesar de escancarar a divergência que tiveram nas oito temporadas, Ter Stegen, que se recupera de grave lesão no tendão patelar do joelho direito, também fez elogios ao craque do Inter Miami.>

"Messi se motiva com muitas coisas com as quais não nos motivamos. Tivemos momentos em que as coisas não funcionaram entre nós porque ele estava chateado comigo e eu estava chateado com ele. Nunca discutimos, para não dizer que tínhamos uma relação ruim, mas tivemos os nossos momentos, e está tudo bem. Estivemos juntos no vestiário por muito tempo e sem dúvida foi interessante tê-lo na equipe e ver como lidera", complementou.>

Mais uma vez deixando claro não ter o mesmo perfil de Messi, Ter Stegen destaca que a liderança silenciosa do argentino funcionou no período em que compartilharam vestiário.>