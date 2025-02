ASSÉDIO EM CAMPO

Jogadora do Barcelona pega em genitália de adversária: 'Você tem pinto?'

Mapi León, do Barcelona, tocou nas partes íntimas e questionou Daniela Caracas, do Espanyol, durante o jogo do último domingo (9)

Marina Branco

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 14:59

Mapi León tocando as partes íntimas de Caracas Crédito: Reprodução I X

Mais um escândalo de assédio foi testemunhado no futebol feminino espanhol nesta semana, em um episódio no clássico catalão entre Barcelona e Espanyol pelo Campeonato Espanhol. Na partida, uma jogadora culé tocou na parte íntima de uma atleta do time adversário, a questionando se ela "tem pinto". >

O ato e a pergunta foram feitos por Maria Pilar León (Mapi León), do Barcelona, com Daniela Caracas, do Espanyol. Ainda no começo do jogo do último domingo (9), aos 15 minutos do primeiro tempo, a zagueira colombiana trombou na espanhola do Barça. Em resposta, a jogadora espanhola encarou a adversária, e colocou a mão direita no órgão genital da atleta do Espanyol.>

Junto com o ato, a jogadora do Barcelona disse "tienes picha?", que em tradução livre significa "você tem pênis?". Rapidamente, as gravações da cena viralizaram pela imprensa espanhola, e marcaram o jogo que terminou 2 a 0 para o Barcelona, atual líder do torneio.>

Após o jogo, o Espanyol saiu em defesa de sua atleta, afirmando que ela teve sua intimidade violada. Em nota, o clube garantiu que sua equipe jurídica está disponível para apoiar Caracas caso a jogadora queira entrar com um processo judicial. >

Além disso, o Espanyol também relatou insultos à jogadora nas redes sociais, e repudiou a atitude da jogadora do Barcelona, classificada como inaceitável. Sobre o ocorrido, o clube afirmou que Caracas não reagiu de imediato por estar impactada com a situação e ter escolhido "não reagir com raiva para evitar uma sanção disciplinar e prejudicar a equipe".>

Nota do Espanyol:

"Queremos mostrar o nosso total descontentamento e condenação de alguns acontecimentos ocorridos no último domingo, durante o clássico disputado no Dani Jarque CE entre RCD Espanyol e FC Barcelona. Esta é uma ação que consideramos inaceitável e que não deve passar despercebida".>

"Em uma jogada durante a partida, a jogadora do Barcelona, María Pilar León, em meio a uma briga com a nossa jogadora de futebol, Daniela Caracas, fez um gesto que viola a privacidade da nossa jogadora. Embora Caracas, na época, não pudesse reagir devido ao impacto que a situação lhe causou; Posteriormente, ao assimilar o ocorrido, percebeu a gravidade do gesto, mas optou por não reagir com raiva para evitar uma sanção disciplinar e prejudicar a equipe".>

"Somou-se ao ocorrido em campo a infeliz reação nas redes sociais, onde nossa jogadora tem sido alvo de insultos de centenas de perfis. Preocupa-nos que, em vez de se concentrar no ato em si, parte da atenção dos meios de comunicação social tenha sido desviada para outras questões não relacionadas com a gravidade da ação".>

"Nós defendemos a nossa jogadora e condenamos qualquer ato que ameace a integridade das atletas em campo. Acreditamos firmemente no respeito e no espírito desportivo como valores fundamentais do futebol e esperamos que este tipo de situação seja tratada com a seriedade que merecem. Além disso, colocamos à disposição da nossa jogadora os serviços jurídicos do Clube caso ela deseje tomar medidas legais".>