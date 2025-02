SUPOSTO PIVÔ

Jogadora expõe amante após descobrir traição do namorado: 'Vagabunda'

Aos prantos, Natinha expôs o caso durante live no Instagram

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 12:49

Natinha divulgou identidade de suposta amante do namorado Crédito: Reprodução

Além de revelar a traição do então namorado, o massagista e fisioterapeuta João Pedro, a líbero Natinha também expôs a suposta amante do companheiro. O episódio foi relatado pela própria jogadora do Praia Clube e seleção brasileira em live no Instagram, no último domingo (9).>

Em uma publicação na mesma rede social, a atleta divulgou o print do perfil do Instagram da criadora de conteúdo digital Luana Mariá e a chamou de “vagabund**” - indicando que a influencer seria o suposto pivô do caso. Ela apagou o post depois.>

Medalha de bronze com a seleção de vôlei nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Natinha revelou que descobriu a traição após uma viagem. Ela foi de Belo Horizonte, onde mora, para o Rio de Janeiro para surpreender João Pedro. A atleta mostrou a saga para chegar ao local, já que pegou ônibus e ainda fez uma travessia de barco.>