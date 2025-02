'A GENTE ESTAVA FAZENDO PLANOS'

Medalhista olímpica faz viagem para surpreender namorado e descobre traição: 'Lixo'

O que era para ser uma surpresa romântica acabou de uma forma terrível para Nathalia Araújo, líbero do Praia Clube e da seleção brasileira. A jogadora viajou de Belo Horizonte, onde mora, para o Rio de Janeiro para fazer uma surpresa para o namorado, o massagista e fisioterapeuta João Pedro. Mas acabou descobrindo que estava sendo traída e relatou tudo em uma live no Instagram.>

Pouco tempo depois, porém, Natinha voltou ao Instagram e, chorando bastante, contou que descobriu a traição. “Um dos momentos mais difíceis da minha vida, profissionalmente, e achando que ele tava do meu lado, mas ele não estava, não. Ele estava aqui no Rio de Janeiro com essa vagabunda, com essa vagabunda, me traindo. Isso que ele estava fazendo. Ele é um lixo, para que todos vocês saibam aqui, para não ficar pagando pau para ele. Não paguem pau para gente lixo, para homem lixo”, falou, em uma live no Instagram.>