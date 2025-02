'ESPERO QUE VOCÊ APRENDA'

Após expor traição, Natinha é acusada de ter sido amante de jogador casado: 'Dói pra caramba, né?'

'Tudo que a gente planta, a gente colhe', detonou advogada

Líbero da seleção brasileira de vôlei, Natinha relatou ter sido traída pelo namorado, o massagista e fisioterapeuta João Pedro . A revelação foi feita pela jogadora aos prantos, durante uma live no Instagram, no último domingo (9). Mas, agora, um novo capítulo da história veio à tona: ela está sendo acusada de ter sido amante de um atleta casado.>

“Talvez você não lembre, mas, em 2022, João Rafael — jogador de vôlei, casado, igualmente você o era. Você foi até Recife enquanto a mulher do João estava em casa com uma filha de 2 meses e teve um caso com ele”, disparou a advogada Kelly Fonseca, em comentário de uma postagem. >

Ao ser questionada se estava falando a verdade, Kelly garantiu: “É verdade, sim! Tenho todas as provas. Como dia que ela chegou e foi embora, endereço de onde ficou hospedada em Recife, o que falou para o marido da época para poder estar em Recife, conversa com o amante… enfim, tudo!”.>

Ainda no desabafo, a advogada disse que na ocasião, a esposa do jogador preferiu o silêncio. “Mas, diferente dela, a ex-mulher do cara que ela teve um caso não expôs na internet para se preservar, preservar a filha recém-nascida e, de alguma forma, ainda teve a empatia de não expor as pessoas públicas envolvidas na história!”.>