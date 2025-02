SUPOSTO PIVÔ

Quem é a influenciadora apontada como amante do ex da medalhista olímpica Natinha

Jogadora de vôlei divulgou perfil de Luana Mariá

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 13:33

Luana Mariá foi apontada como amante do namorado de Natinha Crédito: Reprodução

A líbero Nathalia Araújo, que defende o Praia Clube e a seleção brasileira, surpreendeu ao revelar, durante uma live, que descobriu uma traição do então namorado, o massagista e fisioterapeuta João Pedro. A jogadora também expôs a identidade da suposta amante do companheiro, com um print - agora apagado - do perfil da influenciadora Luana Mariá, com a palavra "vagabunda".>

Essa não é a primeira vez que a criadora de conteúdo tem seu nome envolvido em alguma fofoca. Em setembro de 2021, Luana foi flagrada pelo Portal Leo Dias circulando com o ator Caio Castro na cidade de Capitólio, em Minas Gerais. As fotos foram tiradas pouco depois que o artista acabou o namoro com Grazi Massafera.>

Luana tem mais de 91 mil seguidores no Instagram, onde compartilha fotos em momentos de diversão em festas e praias e atividades físicas na academia. Na rede social, ela descreve seu perfil como de "lifestyle, viagens, saúde, auto cuidado e muitas comidinhas", assim como "vida real com humor e leveza".>

Entenda o caso>

A traição foi revelada por Natinha em live no Instagram, no último domingo (9). Medalha de bronze com a seleção de vôlei nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a líbero afirmou que descobriu o caso do namorado após uma viagem. Ela foi de Belo Horizonte, onde mora, para o Rio de Janeiro para surpreender João Pedro. A atleta mostrou a saga para chegar ao local, já que pegou ônibus e ainda fez uma travessia de barco.>