MAIS UM ANO

Bahia anuncia renovação com quatro jogadoras do feminino

As laterais Mila Santos e Dan e as zagueiras Aila e Tchula tiveram seus vínculos estendidos com o Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 17:33

As laterais Mila Santos e Dan e as zagueiras Aila e Tchula renovaram com o Bahia por mais uma temporada Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia anunciou as renovações de contrato com quatro jogadoras da equipe profissional feminina por mais uma temporada. As laterais Mila Santos e Dan e as zagueiras Aila e Tchula tiveram seus vínculos estendidos com o Esquadrão. Aila, Mila e Dan, em 2025, jogarão a sexta temporada com a camisa do Bahia.

A zagueira Aila tem 82 jogos disputados com a camisa do Bahia e 10 gols marcados pelo Esquadrão. Já Mila entrou em campo 72 vezes e marcou oito gols.

A lateral Dan defendeu as cores azul, vermelha e branca em 70 oportunidades e anotou 15 tentos em sua passagem. Tchula chegou ao Bahia em 2023 e já atuou em 45 partidas. A zagueira tem três gols marcados.

As Mulheres de Aço garantiram o acesso à Série A1 do futebol brasileiro, além do título da A2 – o primeiro nacional da categoria – e o pentacampeonato Baiano. Em dezembro, a equipe disputou a Ladies Cup e ficou com o segundo lugar, sem ter perdido nenhuma partida.