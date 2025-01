TIME ALTERNATIVO

Quatro jogadores voltam de empréstimos e são integrados ao elenco do Bahia para o Baianão

Estreia do tricolor será no dia 12 de janeiro, contra o Jacuipense

De olho nos primeiros jogos do Campeonato Baiano, o time sub-20 do Bahia segue ganhando reforços. Quatro jogadores que estavam emprestados para outras equipes em 2024 voltaram ao clube e vão fazer parte da equipe treinada por Leonardo Galbes. São eles: o zagueiro Marcos Victor, os laterais Ryan e Caio Roque, e o atacante Everton Moraes.

O quarteto se apresentou nesta sexta-feira (3), no CT Evaristo de Macedo. Marcos Victor estava no Athletico-PR, onde disputou apenas um jogo. Ele tinha contrato com o rubro-negro até maio, mas rompeu o vínculo após a queda da equipe para a Série B do Brasileirão.