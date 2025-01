FUTEBOL

Presidente de federação chama jogadora de 'gorda' e é suspenso pela Fifa

Manuel Arias foi punido pela entidade com seis meses de afastamento

Os comentários aconteceram durante entrevista em uma live, em março, e se referiam ao desempenho da atleta na Copa Ouro Feminina da CONCACAF, realizada no início do ano passado. Marta criticou a Federação do Panamá pela falta de apoio, após a seleção ser desclassificada na fase de grupos e com três derrotas consecutivas.