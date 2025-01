DUELO FORA DOS CAMPOS

Messi x Cristiano Ronaldo: Confira quem tem o maior salário

Argentino do Inter Miami e atacante português do Al Nassr movimentam altas cifras mensais

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 14:52

Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem tem o maior salário Crédito: Divulgação

As estrelas do futebol mundial rivalizam dentro e fora dos campos. Com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que movimentam discussões pela internet sobre quem é o melhor jogador, a questão financeira não poderia ficar de fora. Enquanto o craque argentino é o jogador mais valioso do Inter Miami - time de David Beckham -, o craque de Portugal é considerado como o maior expoente do projeto da Arábia Saudita em internacionalizar a liga local.

Com um currículo recheado de títulos, como a Copa do Mundo de 2022, quatro Champions League e 10 Campeonatos Espanhóis, além de ser eleito oito vezes melhor do mundo, Messi é um dos jogadores do Inter Miami que recebem um salário maior do que o teto salarial da MLS, a liga americana de futebol.

O teto salarial da MLS foi criado para garantir equilíbrio competitivo e limita grande parte dos salários a US$ 683,7 mil (cerca de R$ 4 milhões) por ano. Apenas três jogadores por franquia recebem o status de “designated players”. O título concede permissão para receber acima desse valor, como é o caso de Messi.

Segundo Jorge Más, o outro dono do Inter Miami, o argentino ganha anualmente de US$ 50 milhões a US$ 60 milhões, somando salário (de cerca de 20 milhões), cotas de patrocínio, direitos de transmissão e participação nos lucros da equipe.

Cristiano Ronaldo está próximo de assinar um novo vínculo com o Al-Nassr. Com a assinatura, o português se tornará o jogador com maior salário do mundo. A oferta de renovação feita pelo clube árabe dá ao craque 5% da propriedade do clube, de acordo com o jornal Marca. Em valores, são quase 183 milhões de euros por ano, convertidos em cerca de 1,1 bilhão de reais.

Os mesmos números fazem com que, mensalmente, ele receba 95 milhões de reais. Semanalmente, são R$ 23,7 milhões, e diariamente, R$ 3,4 milhões. Ainda além do salário, a permanência de Cristiano está condicionada a novos reforços para o time. Um dos nomes pedidos pelo jogador teria sido Casemiro, volante do Manchester United com quem CR7 jogou no Real Madrid e no próprio United.