BRUNO WENDEL

Delegado acusado de assédio está proibido de exercer atividade de segurança pública

Antônio Carlos Magalhães Santos não poderá exercer a atividades de segurança pública por 90 dias

O delegado Antônio Carlos Magalhães Santos , acusado de assédio sexual e moral, está afastado do trabalho para tratamento de saúde. A licença foi publicada no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira, 14. O ex-titular da 28ª Delegacia (Nordeste de Amaralina) foi denunciado ao Sindicato dos Policiais Civis (Sindpoc) por condutas inadequadas no ambiente de trabalho contra quatro agentes. >

Antônio Carlos teve a arma recolhida pela corporação e está proibido por 90 dias de exercer atividade de segurança pública. Exonerado do cargo após o escândalo, Antônio Carlos foi à audiência no Fórum Criminal de Sussuarana no último dia 09. No entanto, ele foi deslocado para outra sala, pois as vítimas recusaram ficar cara a cara com ele. >