Marcelo atende ao Big Fone, recebe ordem e coloca a pulseira dourada

Heider Sacramento
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 23:10
O Big Fone voltou a movimentar a casa do BBB 26 na noite desta sexta-feira (30), e quem correu para atender foi Marcelo. O participante do grupo Pipoca ouviu atentamente a mensagem misteriosa e seguiu a instrução sem revelar detalhes aos colegas.
Na ligação, a voz determinou que Marcelo fosse até a despensa para pegar uma pulseira dourada e colocá-la no braço. A regra veio acompanhada de um alerta importante. Caso ele seja o Líder da semana, deverá repassar a pulseira para outra pessoa da casa.
Marcelo (BBB 26)
Assim que cumpriu a ordem, o brother despertou curiosidade entre os confinados. Questionado por Babu Santana sobre o conteúdo da ligação, Marcelo desconversou e afirmou não saber se podia falar sobre o assunto.
A pulseira dourada agora vira peça-chave no jogo e aumenta o clima de suspense no reality, deixando os participantes atentos aos próximos desdobramentos do Big Fone.