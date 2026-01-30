REALITY SHOW

Marcelo atende ao Big Fone, recebe ordem e coloca a pulseira dourada

Brother atende o telefone mais temido da casa, segue a ordem da voz misteriosa e aumenta o clima de tensão no jogo

Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 23:10

Marcelo ouve mensagem sobre pulseira dourada Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Fone voltou a movimentar a casa do BBB 26 na noite desta sexta-feira (30), e quem correu para atender foi Marcelo. O participante do grupo Pipoca ouviu atentamente a mensagem misteriosa e seguiu a instrução sem revelar detalhes aos colegas.

O Big Fone tocou mais uma vez... ? Marcelo atende a ligação e ouve mensagem sobre pulseira dourada pic.twitter.com/iWfbfpe5f5 — gshow (@gshow) January 31, 2026

Na ligação, a voz determinou que Marcelo fosse até a despensa para pegar uma pulseira dourada e colocá-la no braço. A regra veio acompanhada de um alerta importante. Caso ele seja o Líder da semana, deverá repassar a pulseira para outra pessoa da casa.

Assim que cumpriu a ordem, o brother despertou curiosidade entre os confinados. Questionado por Babu Santana sobre o conteúdo da ligação, Marcelo desconversou e afirmou não saber se podia falar sobre o assunto.