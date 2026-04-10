Mais proteína que o ovo: o vegetal que pode ajudar seus músculos

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Millena Marques
Publicado em 10 de abril de 2026 às 05:30
Queridinho das dietas fitness e presença constante em lanches rápidos, o amendoim tem ganhado destaque quando o assunto é ganho de massa muscular. Mas será que ele realmente pode superar o ovo, um dos alimentos mais tradicionais quando se fala em proteína?
De acordo com a nutricionista clínica Carine Oliveira, a resposta é sim. “O amendoim tem o dobro da quantidade de proteína presente no ovo”, explica. No entanto, ela faz um alerta importante: nem toda proteína é igual.
“A proteína de origem vegetal, como é o caso do amendoim, tem um valor biológico menor, ou seja, tem um menor aproveitamento pelo organismo e não possui todos os aminoácidos que nosso corpo precisa para a síntese de massa muscular, por exemplo”, ressalta a especialista.
Isso significa que, embora o amendoim seja rico em proteína, ele não deve substituir sozinho fontes de proteína animal ou outras combinações alimentares que garantam um perfil completo de aminoácidos.
Amendoim é rico em proteína
Versátil, o amendoim pode ser inserido no dia a dia de forma prática, mas com estratégia. A recomendação é combiná-lo com outros alimentos, potencializando seus benefícios.
“Prefira o consumo do amendoim sempre combinado com outros alimentos, como frutas e iogurtes, preferencialmente nos horários dos lanches. Já que, por ser fonte também de gorduras, o consumo excessivo pode contribuir para o aumento do peso”, orienta Carine.
Outro ponto de atenção está na forma de consumo. Produtos industrializados à base de amendoim podem trazer armadilhas nutricionais.
“Atenção principalmente aos amendoins na sua forma industrializada, como o amendoim japonês, por seu conteúdo maior de sal e gorduras adicionadas”, alerta a nutricionista.
Além disso, o alimento pode causar desconfortos em algumas pessoas. “Por ser fonte de fibras e compostos antinutricionais como os fitatos, algumas pessoas podem ter desconforto gástrico, inchaço abdominal e excesso de gases após o consumo”, completa.
Apesar dos pontos de atenção, o amendoim não precisa ser excluído da alimentação. Pelo contrário: pode ser um aliado, desde que consumido com moderação.
“Para a maioria das pessoas, o amendoim é seguro e saudável em quantidades moderadas. Mas evite os excessos, prefira as versões naturais, sem adição de sal, açúcar ou gorduras, e tenha atenção redobrada se você tem alergia ou alguma sensibilidade”, conclui Carine Oliveira.