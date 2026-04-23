RISCO À SAÚDE

Vencidos desde 2024: Vigilância apreende 1,8 tonelada de alimentos e interdita supermercado na Bahia

Itens incluíam produtos com prazo de validade vencido desde 2024

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:50

Produtos vencidos foram encontrados no local Crédito: Divulgação

Cerca de 1,8 tonelada de alimentos vencidos foi retirada de um supermercado na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Os itens, que incluíam produtos com prazo de validade expirado desde 2024, estavam expostos nas prateleiras e armazenados em área de estoque para comercialização. O local foi parcialmente interditado. A apreensão foi divulgada pela Coordenação Municipal da Vigilância Sanitária nesta quinta-feira (23).

De acordo com a Vigilância, a maior parte dos produtos apreendidos era composta por itens de consumo básico e rápido, como biscoitos, pães e cereais, como feijão e arroz. A prática configura uma grave falha no controle de estoque e na segurança alimentar do estabelecimento.

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“Produtos que não podem permanecer no estabelecimento após o vencimento e devem ser descartados imediatamente”, declarou o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares.

O coordenador ressaltou que, embora o estabelecimento continue funcionando, a área de armazenamento onde as irregularidades foram encontradas foi interditada parcialmente. Os alimentos serão encaminhados ao Aterro Sanitário Municipal para descarte imediato.

Segundo a Vigilância, a comercialização de produtos vencidos constitui infração sanitária. Norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determina que apenas produtos dentro do prazo de validade podem ser utilizados ou expostos à venda. Alimentos com a data de validade vencida devem ser imediatamente segregados e descartados, para evitar qualquer risco de contaminação ou danos à saúde do consumidor.