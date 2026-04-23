ASSALTO NA CASA DE DEUS

Igreja é alvo de arrombamento e furto no bairro Beija-Flor 2 em Guanambi

Criminoso danificou porta e fugiu levando um ventilador.

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 20:21

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Uma igreja localizada na Rua 05, no bairro Beija-Flor 2, em Guanambi, foi invadida e furtada na noite desta quarta-feira (22). O criminoso danificou a estrutura do imóvel religioso para realizar o arrombamento e subtraiu um ventilador da instituição. As informações são do site Achei Sudoeste.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 22h30, após moradores da vizinhança estranharem barulhos ou movimentações suspeitas vindos dos fundos do prédio e constatar que a porta de acesso havia sido forçada.

Após a chegada ao local e a confirmação do furto, os policiais militares realizaram rondas intensivas por todo o bairro na tentativa de capturar o suspeito. Apesar das buscas imediatas, o autor do crime não foi localizado e segue foragido.