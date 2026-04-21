Vítima de violência doméstica, Pâmella Holanda anuncia que está grávida de DJ Ivis

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de abril de 2026 às 14:18
Pâmella Holanda anunciou que está grávida do segundo filho com o DJ Ivis. A novidade foi compartilhada nas redes sociais nesta terça-feira (21), cerca de um ano após o casal retomar o relacionamento.
A influenciadora revelou a gestação ao publicar uma imagem da filha mais velha com a legenda “oficialmente promovida a irmã mais velha”, indicando a chegada de um novo bebê na família.
DJ Ivis chegou a ser preso após agredir Pâmella Holanda
A nova fase acontece após a reconciliação do casal, quatro anos depois do término em 2021, quando o relacionamento ganhou repercussão nacional por causa de vídeos em que DJ Ivis aparece agredindo Pâmella, que estava grávida na época.
O caso resultou na prisão do cantor em agosto daquele ano. Ele deixou a detenção em outubro de 2021 e, desde então, enfrentou forte rejeição pública.
Na época da retomada, Pâmella surpreendeu os seguidores ao confirmar que havia reatado com o artista. Agora, o casal volta a ser assunto com a notícia da nova gravidez.