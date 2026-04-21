Vítima de violência doméstica, Pâmella Holanda anuncia que está grávida de DJ Ivis

Casal espera segundo filho após reconciliação marcada por histórico de agressão

  Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 14:18

DJ Ivis chegou a ser preso após agredir Pâmella Holanda
DJ Ivis chegou a ser preso após agredir Pâmella Holanda Crédito: Reprodução

Pâmella Holanda anunciou que está grávida do segundo filho com o DJ Ivis. A novidade foi compartilhada nas redes sociais nesta terça-feira (21), cerca de um ano após o casal retomar o relacionamento.

A influenciadora revelou a gestação ao publicar uma imagem da filha mais velha com a legenda “oficialmente promovida a irmã mais velha”, indicando a chegada de um novo bebê na família.

A nova fase acontece após a reconciliação do casal, quatro anos depois do término em 2021, quando o relacionamento ganhou repercussão nacional por causa de vídeos em que DJ Ivis aparece agredindo Pâmella, que estava grávida na época.

O caso resultou na prisão do cantor em agosto daquele ano. Ele deixou a detenção em outubro de 2021 e, desde então, enfrentou forte rejeição pública.

Na época da retomada, Pâmella surpreendeu os seguidores ao confirmar que havia reatado com o artista. Agora, o casal volta a ser assunto com a notícia da nova gravidez.

