CRIME

Fundador da agência do BTS pode ser preso por suspeita de lucro ilegal em operação milionária

Bang Si-hyuk é investigado por supostas irregularidades antes do IPO e nega acusações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:56

BTS fará retorno aos palcos como grupo após quatro anos Crédito: Reprodução

O empresário Bang Si-hyuk, fundador da agência que gerencia o BTS, passou a ser alvo de um pedido de prisão na Coreia do Sul por suspeita de irregularidades financeiras envolvendo a abertura de capital da empresa.

Segundo a Polícia Metropolitana de Seul, o executivo teria induzido investidores iniciais a vender ações para um fundo ligado a pessoas de seu círculo. Após o IPO, esse fundo teria lucrado com a valorização dos papéis, e Bang teria ficado com cerca de 30% dos ganhos por meio de um acordo prévio entre acionistas.

BTS na era Arirang 1 de 17

As autoridades estimam que o valor envolvido na operação chegue a aproximadamente 190 bilhões de won, cerca de R$ 730 milhões, montante considerado possivelmente obtido de forma ilícita.

A defesa do empresário nega qualquer irregularidade e afirma que ele vem colaborando com as investigações. “Lamentamos que tenha sido solicitado um mandado de prisão, apesar de nossa cooperação plena e consistente com a investigação durante um longo período”, informou em nota.

O pedido será analisado pelo Ministério Público do Distrito Sul de Seul. Caso avance, a Justiça deve decidir nos próximos dias se decreta a prisão preventiva.

Bang também está impedido de deixar o país desde agosto do ano passado. Mesmo assim, houve solicitação para que ele viajasse aos Estados Unidos para compromissos relacionados ao BTS, o que ainda depende de autorização das autoridades.