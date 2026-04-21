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Fundador da agência do BTS pode ser preso por suspeita de lucro ilegal em operação milionária

Bang Si-hyuk é investigado por supostas irregularidades antes do IPO e nega acusações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:56

BTS fará retorno aos palcos como grupo após quatro anos
BTS fará retorno aos palcos como grupo após quatro anos Crédito: Reprodução

O empresário Bang Si-hyuk, fundador da agência que gerencia o BTS, passou a ser alvo de um pedido de prisão na Coreia do Sul por suspeita de irregularidades financeiras envolvendo a abertura de capital da empresa.

Segundo a Polícia Metropolitana de Seul, o executivo teria induzido investidores iniciais a vender ações para um fundo ligado a pessoas de seu círculo. Após o IPO, esse fundo teria lucrado com a valorização dos papéis, e Bang teria ficado com cerca de 30% dos ganhos por meio de um acordo prévio entre acionistas.

BTS na era Arirang

BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
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BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
Termômetro marcando 10 graus por Arquivo Agência Brasil
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BTS, turnê Arirang por Reprodução

As autoridades estimam que o valor envolvido na operação chegue a aproximadamente 190 bilhões de won, cerca de R$ 730 milhões, montante considerado possivelmente obtido de forma ilícita.

A defesa do empresário nega qualquer irregularidade e afirma que ele vem colaborando com as investigações. “Lamentamos que tenha sido solicitado um mandado de prisão, apesar de nossa cooperação plena e consistente com a investigação durante um longo período”, informou em nota.

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O pedido será analisado pelo Ministério Público do Distrito Sul de Seul. Caso avance, a Justiça deve decidir nos próximos dias se decreta a prisão preventiva.

Bang também está impedido de deixar o país desde agosto do ano passado. Mesmo assim, houve solicitação para que ele viajasse aos Estados Unidos para compromissos relacionados ao BTS, o que ainda depende de autorização das autoridades.

Bang Si-hyuk é investigado por supostas irregularidades antes do IPO e nega acusações
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