INSCRIÇÕES ABERTAS

Um ano de cinema grátis: cinema de Salvador realiza concurso de sósias de Michael Jackson

Ação acontece no domingo (26), às 15h

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:15

Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra Crédito: Divulgação

Já imaginou ganhar um ano de cinema grátis? Esse é um dos principais prêmios do Concurso de Sósias de Michael Jackson do Cine Imperial, no Shopping Center Lapa. A competição será realizada no próximo domingo (26), às 15h, e contará com jurado convidado e apresentações ao vivo dos participantes.

O vencedor será premiado com um ano de cinema gratuito, além de ingressos com combo e outros prêmios especiais. As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico.



Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra 1 de 8

A competição é uma das ações que marcam o lançamento do filme “Michael”, uma cinebiografia musical que retrata a trajetória do Rei do Pop. O longa apresenta a vida e a carreira de Michael, interpretado por Jaafar Jackson, desde o período no grupo Jackson Five até a consolidação de sua carreira solo e os impactos de sua produção artística na cultura mundial.