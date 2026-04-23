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Um ano de cinema grátis: cinema de Salvador realiza concurso de sósias de Michael Jackson

Ação acontece no domingo (26), às 15h

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:15

Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra Crédito: Divulgação

Já imaginou ganhar um ano de cinema grátis? Esse é um dos principais prêmios do Concurso de Sósias de Michael Jackson do Cine Imperial, no Shopping Center Lapa. A competição será realizada no próximo domingo (26), às 15h, e contará com jurado convidado e apresentações ao vivo dos participantes.

O vencedor será premiado com um ano de cinema gratuito, além de ingressos com combo e outros prêmios especiais. As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico.

Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra

Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
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Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação

A competição é uma das ações que marcam o lançamento do filme “Michael”, uma cinebiografia musical que retrata a trajetória do Rei do Pop. O longa apresenta a vida e a carreira de Michael, interpretado por Jaafar Jackson, desde o período no grupo Jackson Five até a consolidação de sua carreira solo e os impactos de sua produção artística na cultura mundial.

O filme entra em cartaz entre quinta-feira (23) e o dia 29, com sessões às 14h, 16h30 e 19h, no Cine Imperial. A programação completa e a venda de ingressos estão disponíveis no site do shopping.

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