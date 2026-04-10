ECONOMIA

Pagamento do 13º do INSS garante bônus maior em maio e junho; veja quem recebe

Segunda parcela do abono anual será depositada junto com o benefício mensal, elevando o rendimento de aposentados e pensionistas no primeiro semestre

Maiara Baloni

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:35

O pagamento do 13º salário deverá injetar na economia brasileira cerca de R$ 291 bilhões Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O bônus que incorpora o pagamento do INSS em maio e junho é o resultado da segunda parcela do 13º salário somada ao benefício mensal regular.

Em 2026, essa combinação garante um volume de dinheiro na conta maior do que o habitual, já que a antecipação do abono concentra o pagamento de dois meses de rendimentos em um curto intervalo de tempo para aposentados e pensionistas.

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Quem recebe e as datas de depósito

O abono é destinado a aposentados, pensionistas e segurados que receberam auxílios temporários, como o auxílio-doença, em 2026. Já os beneficiários do BPC/LOAS seguem recebendo apenas o valor fixo de um salário mínimo, sem o adicional.

Para quem ganha até um salário mínimo, os depósitos de maio ocorrem entre 25 de maio e 8 de junho, enquanto em junho o calendário vai de 24 de junho a 7 de julho. Já para quem recebe acima do piso nacional, o dinheiro cai entre 1º e 8 de junho, referente a maio, e entre 1º e 8 de julho, referente ao mês de junho.

O impacto no bolso do segurado

O governo argumenta que a antecipação injeta liquidez na economia e ajuda o segurado a organizar as contas já no primeiro semestre. O reforço extra cai em um momento em que o consumidor de baixa renda ainda sente o peso da inflação em itens essenciais, como alimentos e combustíveis.

Em alguns casos, o INSS também libera parcelas de revisões e atrasados em conjunto com essas folhas de pagamento, o que pode aumentar ainda mais o saldo final para quem tem direito a correções específicas. Para quem recebe valores próximos ao teto, esse período representa a maior entrada de recursos do ano.

Descontos na segunda parcela

Diferente da parcela de abril, que veio integral para todos, o pagamento de maio e junho terá descontos. É nesta rodada que incide a retenção de Imposto de Renda e a contribuição previdenciária para os segurados que não são isentos.

Por essa razão, o valor líquido no extrato pode ser um pouco menor que o do mês anterior. Mesmo com as deduções obrigatórias, o montante total continua sendo consideravelmente superior ao pagamento de um mês comum.

Consulta e planejamento

O valor exato, com todos os créditos e descontos detalhados, pode ser conferido no aplicativo ou site Meu INSS, na opção de extrato de pagamento. Consultar antes ajuda o segurado a saber exatamente quanto terá disponível para saque e evita surpresas no caixa eletrônico.