Salvador sedia evento de autoconhecimento no feriado; veja programação

Carol Neves
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:28
Salvador será palco neste sábado (15) da 16ª edição do Encontro Regional do Pathwork da Bahia e Sergipe. O evento, aberto ao público, acontece no Novotel Rio Vermelho e se estende ao longo de todo o dia com palestras, vivências, oficinas e momentos de integração.
Com o mote “Quem somos nós”, a programação busca incentivar reflexões sobre identidade e autoconhecimento. As atividades serão conduzidas por profissionais ligados à metodologia Pathwork, criada por Eva Pierrakos e difundida atualmente em mais de 40 países. A proposta integra razão, emoção e espiritualidade em um processo de transformação pessoal.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site pathworkbahia.com.br ou pelo perfil @pathworkbahia. O valor é de R$ 210 para associados e R$ 230 para o público geral, com almoço incluso.
Programação do dia
8h30 – Credenciamento
9h – Palestra de abertura: “Quem somos nós”
10h – Coffee break
10h30 – Vivência “Quem sou eu?”, com Maria Lúcia Oliveira e Sandra Bomfim
12h – Almoço
14h às 16h – Oficinas:
• Semeadores do Caminho – Laura Côrtes e Patrícia Azevedo
• Aspectos do Novo Influxo Divino – Rita Rodrigues e Susana Andery
• O coração do Pathwork®️ – Rino Marconi
16h – Coffee break
16h15 às 18h – Dinâmica final: “Quem somos nós”, com Conceição Cedraz e Inah Maria Santos
18h – Confraternização com apresentação musical