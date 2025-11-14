Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador sedia evento de autoconhecimento no feriado; veja programação

Interessados devem pagar R$ 210 ou R$ 230 para participar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:28

Evento de Pathwork
Evento de Pathwork Crédito: Divulgação

Salvador será palco neste sábado (15) da 16ª edição do Encontro Regional do Pathwork da Bahia e Sergipe. O evento, aberto ao público, acontece no Novotel Rio Vermelho e se estende ao longo de todo o dia com palestras, vivências, oficinas e momentos de integração.

Com o mote “Quem somos nós”, a programação busca incentivar reflexões sobre identidade e autoconhecimento. As atividades serão conduzidas por profissionais ligados à metodologia Pathwork, criada por Eva Pierrakos e difundida atualmente em mais de 40 países. A proposta integra razão, emoção e espiritualidade em um processo de transformação pessoal.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site pathworkbahia.com.br ou pelo perfil @pathworkbahia. O valor é de R$ 210 para associados e R$ 230 para o público geral, com almoço incluso.

Programação do dia

8h30 – Credenciamento

9h – Palestra de abertura: “Quem somos nós”

10h – Coffee break

10h30 – Vivência “Quem sou eu?”, com Maria Lúcia Oliveira e Sandra Bomfim

12h – Almoço

14h às 16h – Oficinas:

• Semeadores do Caminho – Laura Côrtes e Patrícia Azevedo

• Aspectos do Novo Influxo Divino – Rita Rodrigues e Susana Andery

• O coração do Pathwork®️ – Rino Marconi

16h – Coffee break

16h15 às 18h – Dinâmica final: “Quem somos nós”, com Conceição Cedraz e Inah Maria Santos

18h – Confraternização com apresentação musical

Mais recentes

Imagem - Ufba promove semana dedicada a debates sobre inteligência artificial e cultura digital

Ufba promove semana dedicada a debates sobre inteligência artificial e cultura digital
Imagem - Bebê de 1 ano morre engasgada após amamentação em Feira de Santana

Bebê de 1 ano morre engasgada após amamentação em Feira de Santana
Imagem - O exame que diz em 48h se você tem câncer de próstata e que substitui a biópsia retal

O exame que diz em 48h se você tem câncer de próstata e que substitui a biópsia retal

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso
01

Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil
02

Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Imagem - BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari
03

BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari

Imagem - O ex-jogador que deixou o futebol para fazer fortuna vendendo gás de cozinha
04

O ex-jogador que deixou o futebol para fazer fortuna vendendo gás de cozinha