PATHWORK

Salvador sedia evento de autoconhecimento no feriado; veja programação

Interessados devem pagar R$ 210 ou R$ 230 para participar

Carol Neves

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:28

Evento de Pathwork Crédito: Divulgação

Salvador será palco neste sábado (15) da 16ª edição do Encontro Regional do Pathwork da Bahia e Sergipe. O evento, aberto ao público, acontece no Novotel Rio Vermelho e se estende ao longo de todo o dia com palestras, vivências, oficinas e momentos de integração.

Com o mote “Quem somos nós”, a programação busca incentivar reflexões sobre identidade e autoconhecimento. As atividades serão conduzidas por profissionais ligados à metodologia Pathwork, criada por Eva Pierrakos e difundida atualmente em mais de 40 países. A proposta integra razão, emoção e espiritualidade em um processo de transformação pessoal.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site pathworkbahia.com.br ou pelo perfil @pathworkbahia. O valor é de R$ 210 para associados e R$ 230 para o público geral, com almoço incluso.

Programação do dia

8h30 – Credenciamento

9h – Palestra de abertura: “Quem somos nós”

10h – Coffee break

10h30 – Vivência “Quem sou eu?”, com Maria Lúcia Oliveira e Sandra Bomfim

12h – Almoço

14h às 16h – Oficinas:

• Semeadores do Caminho – Laura Côrtes e Patrícia Azevedo

• Aspectos do Novo Influxo Divino – Rita Rodrigues e Susana Andery

• O coração do Pathwork®️ – Rino Marconi

16h – Coffee break

16h15 às 18h – Dinâmica final: “Quem somos nós”, com Conceição Cedraz e Inah Maria Santos