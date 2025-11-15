POLÍCIA FEDERAL

Ex-ministro Silvio Almeida é indiciado pela PF por importunação sexual

Silvio foi demitido do governo Lula em setembro do último ano, após denúncias de assédio sexual levadas à ONG Me Too



Elaine Sanoli

Estadão

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 14:11

Silvio Almeida Crédito: Rafa Neddermeyer/Agencia Brasil

O ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi indiciado pela Polícia Federal nesta sexta-feira (14). Demitido em setembro do ano passado, o advogado e professor passou a ser investigado por importunação sexual após denúncias feitas à ONG Me Too, reveladas pelo portal Metrópoles. Uma das pessoas que foram a público denunciar o caso foi a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que prestou depoimento relatando os assédios que teria sofrido do ex-ministro.

Após o indiciamento, que leva em consideração indícios de materialidade do crime, o caso foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF). O relator do inquérito é o ministro André Mendonça, que deve pedir manifestação do Ministério Público Federal (MPF). Após a análise, o órgão decidirá se apresentará uma denúncia formal, posteriormente encaminhada ao Poder Judiciário.

O ex-ministro foi demitido do governo Lula em setembro de 2024, após o surgimento das denúncias de assédio sexual. Almeida sempre negou as acusações “com absoluta veemência”, qualificando-as como “mentiras e falsidades”.

Além da investigação da PF, Almeida enfrentou processos da Comissão de Ética da Presidência (CEP), que iniciou uma apuração sobre o caso assim que surgiram as denúncias. Em outubro de 2024, duas novas denúncias foram protocoladas na comissão tendo o ex-ministro como alvo. Os processos são sigilosos, mas, de acordo com o governo, nenhuma delas tem relação com as acusações feitas à ONG por assédio sexual. No mês seguinte, um dos pedidos de investigação foi arquivado.