Ex-ministro Silvio Almeida é indiciado pela PF por importunação sexual

Silvio foi demitido do governo Lula em setembro do último ano, após denúncias de assédio sexual levadas à ONG Me Too

  Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 14:11

Silvio Almeida
Silvio Almeida Crédito: Rafa Neddermeyer/Agencia Brasil

O ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi indiciado pela Polícia Federal nesta sexta-feira (14). Demitido em setembro do ano passado, o advogado e professor passou a ser investigado por importunação sexual após denúncias feitas à ONG Me Too, reveladas pelo portal Metrópoles. Uma das pessoas que foram a público denunciar o caso foi a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que prestou depoimento relatando os assédios que teria sofrido do ex-ministro.

Após o indiciamento, que leva em consideração indícios de materialidade do crime, o caso foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF). O relator do inquérito é o ministro André Mendonça, que deve pedir manifestação do Ministério Público Federal (MPF). Após a análise, o órgão decidirá se apresentará uma denúncia formal, posteriormente encaminhada ao Poder Judiciário.

Lula e Silvio Almeida por Reprodução
Silvio Almeida negou todas as acusações; ele foi o quarto integrante da equipe presidencial a deixar o governo petista após ser denunciado por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Anielle Franco prestou depoimento relatando os assédios que teria sofrido do ex-ministro por Reproduções
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Agência Brasil
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Maysa Polcri/CORREIO
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Tatiana Nahuz/MDHC
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Paulo Pinto/Agência Brasil
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Rafa Neddermeyer/Agencia Brasil
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Wendel de Novais/CORREIO
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Divulgação
O ex-ministro foi demitido do governo Lula em setembro de 2024, após o surgimento das denúncias de assédio sexual. Almeida sempre negou as acusações “com absoluta veemência”, qualificando-as como “mentiras e falsidades”.

Além da investigação da PF, Almeida enfrentou processos da Comissão de Ética da Presidência (CEP), que iniciou uma apuração sobre o caso assim que surgiram as denúncias. Em outubro de 2024, duas novas denúncias foram protocoladas na comissão tendo o ex-ministro como alvo. Os processos são sigilosos, mas, de acordo com o governo, nenhuma delas tem relação com as acusações feitas à ONG por assédio sexual. No mês seguinte, um dos pedidos de investigação foi arquivado.

Em fevereiro deste ano, o ex-ministro anunciou que retomaria suas atividades no mercado editorial e em seu canal no YouTube. “Se o morto levanta, acabou o velório”, disse. “Tentaram me matar, mas não deu certo”, continuou. O pesquisador afirmou, na ocasião, ser vítima de uma tentativa de apagamento e de racismo, e acusou a ONG Me Too de pressionar o governo federal para prejudicá-lo “por disputa política ou por ressentimento”.

