Aposta leva sozinha prêmio de quase R$ 100 milhões da Mega-Sena; saiba de onde é

Quatro apostas baianas acertaram cinco números e faturaram juntas cerca de R$ 112 mil

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 15:35

Mega-Sena
Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasi

O concurso de nº 2940 do jogo lotérico Mega-Sena, realizado excepcionalmente nesta sexta-feira (14), teve como prêmio principal R$ 99 milhões. Apenas uma aposta simples acertou os seis números sorteados e faturou sozinha o prêmio milionário.

O bilhete vencedor é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao menos 170 apostas acertou cinco números e faturaram R$ 28.007,64 cada uma delas. Quatro delas são baianas, das cidade de Camaçari (1), Mutuípe (1) e Salvador (2).

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.)

Os números sorteados foram: 07-08-09-13-22-53. O próximo sorteio será realizado na próxima terça-feira (18), com estimativa de prêmio em R$ 3,5 milhões.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

