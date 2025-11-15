MILIONÁRIO

Aposta leva sozinha prêmio de quase R$ 100 milhões da Mega-Sena; saiba de onde é

Quatro apostas baianas acertaram cinco números e faturaram juntas cerca de R$ 112 mil

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 15:35

Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasi

O concurso de nº 2940 do jogo lotérico Mega-Sena, realizado excepcionalmente nesta sexta-feira (14), teve como prêmio principal R$ 99 milhões. Apenas uma aposta simples acertou os seis números sorteados e faturou sozinha o prêmio milionário.

O bilhete vencedor é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao menos 170 apostas acertou cinco números e faturaram R$ 28.007,64 cada uma delas. Quatro delas são baianas, das cidade de Camaçari (1), Mutuípe (1) e Salvador (2).

Os números sorteados foram: 07-08-09-13-22-53. O próximo sorteio será realizado na próxima terça-feira (18), com estimativa de prêmio em R$ 3,5 milhões.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.