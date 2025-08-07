Acesse sua conta
Dono de assistência técnica é preso em Feira por envolvimento em esquema de furto de peças de celular

Entre os itens recuperados estão baterias de iPhones e displays, com prejuízo estimado em cerca de R$ 80 mil para a empresa

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13:18

Complexo de delegacias
Complexo de delegacias Crédito: Divulgação

O proprietário de uma assistência técnica localizada no centro de Feira de Santana foi preso em flagrante nesta quarta-feira (6) por receptação qualificada. Ele foi encontrado com diversas peças furtadas de uma distribuidora de componentes para celulares, alvo de uma série de desvios nos últimos dez meses.

Entre os itens recuperados estão baterias de iPhones e displays, com prejuízo estimado em cerca de R$ 80 mil para a empresa. Ao ser abordado pela polícia, o empresário confessou que adquiriu os produtos de um ex-funcionário da distribuidora.

A prisão foi resultado de uma investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), iniciada após a empresa registrar os furtos recorrentes. Segundo a polícia, as peças estavam sendo desviadas em pequenas quantidades, o que dificultou a identificação do esquema no início.

As apurações continuam para identificar outros possíveis receptadores e mapear o caminho percorrido pelas peças desde o furto até a revenda. O nome da assistência técnica e do suspeito não foram divulgados pelas autoridades.

