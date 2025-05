BORA MARATONAR

Febre 'dizi': conheça cinco séries que explicam o sucesso das produções turcas no Brasil

Amor, vingança e dramas familiares estão na base destas histórias que ganham cada vez mais espectadores brasileiros

Monique Lobo

Publicado em 19 de maio de 2025 às 05:40

Conhecidas como "dizi", produções turcas se popularizam no Brasil Crédito: Divulgação

Nem novela, nem série. As produções turcas passeiam entre os dois gêneros e caminham a passos largos rumo à preferência dos brasileiros. Isso mesmo, os brazucas de cá, há muito tempo, se encantaram com a teledramaturgia de lá da Turquia, país que fica entre a Europa e Ásia. >

Você pode até ter ouvido falar das "dizi" - termo usado para se referir às produções turcas - recentemente, mas elas estão por aqui há uma década. A primeira delas a ser transmitida no Brasil já chegou na TV aberta. "Mil e Uma Noites" foi exibida na Band, em 2015, e o bom resultado na audiência abriu caminho para um grande sucesso: "Fatmagül", que foi ao ar entre 2015 e 2016.>

Com a expansão das plataformas de streaming, as empresas trataram de incluir várias dessas histórias em seus catálogos. Só no Globoplay, plataforma brasileira, as produções turcas estão disponíveis para os usuários desde 2018. Com cada vez mais espectadores interessados, os títulos "dizi" entraram também na Netflix, Max, Amazon Prime, Disney+, Apple TV etc. Mas, seguem também na televisão, em canais fechados, como o Viva e TNT Novelas, e abertos, como a Record, que exibiu a trama "Força de Mulher" no ano passado.>

A febre "dizi" no Brasil pode ter uma explicação bem caseira: as novelas brasileiras. Isso mesmo, assim como os títulos turcos estão em alta por aqui, os brasileiros fazem muito sucesso por lá, e há muito tempo. "As novelas brasileiras sempre passaram muito na Turquia, eu cresci assistindo”, revelou Can Yaman, galã turco que protagoniza produções como "A Sonhadora" e "Sr. Errado", em entrevista ao Estadão. Inclusive, um remake de "Avenida Brasil", intitulado "Leyla", exibido atualmente na Turquia, é um grande sucesso de audiência. >

O melodrama é o que une esses dois países que, até então, não aparentavam ter tantas coisas em comum. Amor, vingança e dramas éticos e familiares estão na base dessas histórias e são elementos da dramaturgia que a audiência brasileira conhece muito bem. Essa conexão é um dos fatores desse sucesso. Tem também um ponto importante para os espectadores atuais: uma dosagem bem mais leve do conteúdo sexual dos romances. Um beijo na boca é coisa rara nos enredos e esse perfil mais leve tem agradado.>

Mas, por onde começar? Não precisa nem perguntar duas vezes, porque o CORREIO separou cinco "dizi" que vão te apresentar o universo turco e fazer você querer maratonar.>

Fatmagül >

Fatmagül Crédito: Divulgação

Apesar de abordar um tema muito sério, o primeiro sucesso turco no Brasil merece ser sua porta de entrada para essas produções. Em "Fatmagül", a jovem (Beren Saat) que dá nome à trama está prometida em casamento para o pescador Mustafa (Firat Çelik). >

Mas sua vida é cortada por um abuso sexual. Ao final de uma festa, um grupo de amigos bêbados violentam Fatmagül. Apenas um não participa, Kerim (Engin Akyürek), que estava apaixonado por ela. >

Após o anel de um deles ser encontrado no local onde ela foi violentada, os amigos convencem Kerim a se casar com ela para se livrarem da culpa. É a partir daí que se desenrola uma trama de vingança e paixão tenho o destino da protagonista como centro.>

Hercai: Amor e Vingança>

Hercai: Amor e Vingança Crédito: Divulgação

Essa aqui foi tão bem quista pelos brasileiros que chegou a desbancar a novela "Renascer" do posto de mais assistida do Globoplay. >

A história aborda a rivalidade entre duas famílias: os Aslanbey e os Sadoglu. Miran Aslanbey (Akın Akınözü) tem o desejo de vingar a morte do pai e o abuso sofrido pela mãe, que ele acredita que foram causados pelo pai de Reyyan Sadoglu (Ebru Şahin). >

Para colocar seu plano de vingança em prática, ele seduz e se casa com Reyyan, mas a abandona logo após a primeira noite juntos. Furiosa, ela passa a odiá-lo. No entanto, em meio a essas disputas, os dois começam a nutrir sentimentos entre si, tornando a vingança ainda mais difícil. >

Sr. Errado>

Sr. Errado Crédito: Divulgação

O galã Can Yaman, que visitou o Brasil em março deste ano e atraiu milhares de fãs para seus eventos, dá vida a Özgür, um jovem rico e dono de um restaurante que não quer conta com romance. >

Do outro lado da história está Ezgi (Özge Gürel), uma romântica inveterada que foi traída pelo namorado e, após esse trauma, não consegue sucesso em seus relacionamentos. Para sair do zero a zero, ela vai atrás de Özgür em busca de orientações para conseguir o homem que deseja. >

Ele aceita ajudar em troca de usá-la como acompanhante no casamento da irmã fingindo ser sua namorada para se livrar da cobrança da mãe. E essa união, que começa como uma troca de favores, se torna uma história de amor. >

Amor Sem Fim

Amor Sem Fim Crédito: Divulgação

Primeira produção turca a conquistar um Emmy, em 2017, a trama de "Amor Sem Fim" gira em torno de Kemal (Burak Özçivit), o homem de classe média que tenta uma vida melhor, e Nihan (Neslihan Atagül), uma jovem de família rica à beira da falência que não liga para bens materiais. >

Os dois acabam se encontrando dentro de um ônibus e, após esse primeiro contato e o início de uma paixão, o destino acaba por separá-los. >

Cinco anos depois, com Nihan já casada, mas infeliz, Kemal, que vivia para o trabalho, volta em busca de tudo que tinha deixado para trás, inclusive seu grande amor.>

A Sonhadora>

A Sonhadora Crédito: Divulgação

Mais uma história de amor a segunda ou terceira vista, em "A Sonhadora", Sanem (Demet Özdemir) é uma jovem escritora que vai trabalhar em uma agência de publicidade para fugir de um casamento arranjado. >

O dono da agência tem dois filhos - Emre (Birand Tunca), o mais velho, e Can (Can Yaman), o mais novo - e escolhe o caçula como seu sucessor, a contra gosto do primogênito. O pai acredita que tem um espião na empresa que está colaborando com um concorrente e dá a Can a missão de encontrar a pessoa. Enquanto isso, Emre faz de tudo para ver o irmão falhar. >

Alheia a essa disputa familiar, Sanem acaba entrando sem querer em uma varanda escura durante uma festa da agência e esbarra em Can que, pensando estar diante da sua namorada, beija a jovem. Os dois não sabem quem beijaram e não conseguem esquecer o momento. Mas, no dia a dia do trabalho, não se dão muito bem. Um prato cheio pra uma história de amor cheia de reviravoltas.>