Comédia romântica turca se torna sucesso inesperado da Netflix

Com oito episódios, Próximo! é uma boa pedida para os fãs de novela e de comédias românticas em geral

A partir disso, a advogada embarca em aventuras românticas, tentando entender como funciona o mundo dos amores líquidos. O que Leyla não esperava era que rapidamente estivesse dividida entre três galãs: Feyyaz (Boran Kuzum), um chefe de cozinha; Ömer (Metin Akdülger), seu ex; e Cem (Hakan Kurtas), marido de uma cliente.

Paralelamente, sua vida profissional é sacudida quando ela se torna responsável pelo "divórcio do século" de uma figura famosa em seu país. Do outro lado, está justamente Cem, um narcisista que já se divorciou de várias mulheres.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.