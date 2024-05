Gloria Groove para o trânsito com show gratuito na Avenida Paulista

Além do show, a cantora também circulou em um carro de telemensagens pelo local

Nada de Porquinho cantor para quem esteve na Avenida Paulista, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, dia 23. Gloria Groove surpreendeu quem passava pelo local com um show gratuito para divulgar seu novo álbum Serenata da GG. Além do show, a cantora também circulou em um carro de telemensagens pelo local.

O projeto mais novo de Gloria Groove traz a cantora e drag queen para o universo do pagode, com covers, músicas inéditas e regravações de sucessos da artista, e conta com participações especiais como Alcione, Belo, Ferrugem, Mumuzinho, Menos é Mais, Ana Carolina e Sampa Crew.