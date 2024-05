Sheuba e Tiago Souza trocam alianças em casamento com influenciadores baianos

Conhecidos nas redes sociais como os novos influenciadores baianos que fazem sucesso, Sheuba e Tiago Souza se casaram na tarde desta quinta-feira (23), no Sítio Canto Verde, no bairro Vila Praiana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

No casório, outros influenciadores famosos de Salvador marcaram presença, como Lore Souza, Rafaela Moreira, Allesson, Cristian Bell, Belle Daltro e a namorada, além de Júnior Caldeirão, que chamou a atenção com a roupa metade paletó e a outra metade um vestido rosa.

Antes do casamento, Tiago presenteou a, agora esposa, com um fusca amarelo, o mesmo modelo de carro que o pai de Sheuba dirigia antes de morrer. “Hoje é o dia do meu casamento com a minha noiva Sheila e eu preparei uma surpresa para ela. Ela dizia assim: ‘Amor você tem que me dar um buquê, você já comprou o buquê?’. E aí eu decidi que preciso inventar algo, dar algo com valor sentimental para ela. E eu consegui comprar esse brinquedinho para ela”, declarou.