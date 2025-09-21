Acesse sua conta
Não ignore: Anjo da Guarda traz alerta para 4 signos neste domingo, dia 21 de setembro

Neste dia, as energias angelicais favorecem a introspecção, a conexão espiritual e a clareza emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 00:01

Horóscopo, zodíaco e signos
Horóscopo, zodíaco e signos Crédito: SHUTTERSTOCK

Os Anjos da Guarda são seres de luz que nos acompanham desde o nascimento, oferecendo proteção, orientação e apoio espiritual. Eles se comunicam através de sinais sutis, intuições e mensagens que nos ajudam a tomar decisões, superar desafios e fortalecer a conexão com nossa essência. No dia 21 de setembro de 2025, os Anjos da Guarda enviam recados especiais para quatro signos, revelando ensinamentos e alertas que podem transformar o dia, equilibrar emoções e inspirar ações conscientes.

A presença angelical nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada. Cada mensagem é única, refletindo aspectos da vida pessoal, profissional e emocional. Interpretar esses recados exige atenção à intuição, observação dos sinais do cotidiano e abertura para receber ensinamentos que promovam crescimento, harmonia e proteção espiritual.

Neste dia, as energias angelicais favorecem a introspecção, a conexão espiritual e a clareza emocional. Os Anjos da Guarda orientam para que cada signo reflita sobre decisões importantes, fortaleça vínculos afetivos e busque equilíbrio em situações desafiadoras. As mensagens de hoje são um convite para confiar na proteção divina, agir com sabedoria e manter a fé nos desígnios do universo.

Recados dos Anjos da Guarda para 4 signos em 21 de setembro de 2025

Áries

O recado para Áries lembra da importância da paciência e do equilíbrio emocional. É um dia favorável para refletir antes de agir, evitando decisões impulsivas. A proteção angelical reforça coragem aliada à sabedoria.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Touro

O recado para Touro é investir na confiança e na resiliência. Desafios financeiros ou profissionais podem ser superados com planejamento e persistência. Há sinal de proteção em relações próximas.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Leão

O recado envolve liderança consciente e autoestima equilibrada. Oportunidades surgem quando o coração e a razão estão alinhados, incentivando confiança e ação estratégica.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Sagitário

A orientação é investir em aventura consciente e expansão pessoal. Novas experiências e aprendizados estão favorecidos, mas é essencial ouvir a intuição e agir com discernimento para aproveitar o dia plenamente.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Como aproveitar a proteção e orientação dos Anjos hoje

Para alinhar-se com as energias angelicais de 21 de setembro de 2025, algumas práticas são recomendadas:

Meditação diária para conectar-se com o Anjo da Guarda e receber mensagens.

Registro de intuições e sinais em diário ou caderno espiritual.

Reflexão sobre decisões importantes, equilibrando razão e emoção.

Fortalecimento de relações interpessoais com diálogo, empatia e compreensão.

Cultivo de gratidão e abertura para receber proteção e orientação divina.

Interpretar corretamente os recados angelicais permite transformar desafios em aprendizado, agir de forma consciente e viver o dia 21 de setembro de 2025 com mais segurança, equilíbrio e harmonia espiritual.

