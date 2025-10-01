Acesse sua conta
Outubro será de reencontros, reaproximação e reviravoltas emocionais para 4 signos; veja previsão

Atenção: Apesar das oportunidades de reaproximação, nem todo retorno será um recomeço

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 00:01

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Outubro chega com movimentações astrológicas intensas, trazendo à tona reencontros, revisões e mudanças inesperadas no campo emocional. O momento favorece resgatar histórias, reabrir diálogos e transformar relações que pareciam esquecidas. Para quatro signos em especial, a energia é ainda mais marcante: Libra, Áries, Câncer e Capricórnio. 

Libra, que recebe a luz do Sol neste período, vive um chamado para restaurar equilíbrio nos relacionamentos. É hora de buscar reconciliações, abrir espaço para o diálogo e valorizar a harmonia nas conexões. 

Áries, no eixo oposto, pode se deparar com reviravoltas repentinas, reencontros inesperados e revelações capazes de mudar os rumos de uma história.

Câncer é tocado por memórias e saudades que voltam com força, trazendo a chance de reviver sentimentos guardados ou esclarecer pendências emocionais. 

Já Capricórnio encontra no perdão um caminho de libertação, seja em vínculos amorosos ou familiares. A energia favorece soltar mágoas e amadurecer diante de situações que antes pareciam pesadas.

Apesar das oportunidades de reaproximação, nem todo retorno será um recomeço. Em alguns casos, o céu favorece apenas o fechamento de ciclos, agora com mais compreensão e serenidade. O importante é observar os sinais, agir com clareza e permitir que apenas o que é verdadeiro permaneça.

Neste começo de outubro, os astros lembram que reencontros podem transformar destinos, mas o mais importante deles acontece dentro de cada um: o reencontro consigo mesmo. É tempo de coragem para perdoar, reatar ou seguir em frente com leveza.

