Outubro será de reencontros, reaproximação e reviravoltas emocionais para 4 signos; veja previsão

Fernanda Varela
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 00:01
Outubro chega com movimentações astrológicas intensas, trazendo à tona reencontros, revisões e mudanças inesperadas no campo emocional. O momento favorece resgatar histórias, reabrir diálogos e transformar relações que pareciam esquecidas. Para quatro signos em especial, a energia é ainda mais marcante: Libra, Áries, Câncer e Capricórnio.
Libra, que recebe a luz do Sol neste período, vive um chamado para restaurar equilíbrio nos relacionamentos. É hora de buscar reconciliações, abrir espaço para o diálogo e valorizar a harmonia nas conexões.
Características do signo de Libra
Áries, no eixo oposto, pode se deparar com reviravoltas repentinas, reencontros inesperados e revelações capazes de mudar os rumos de uma história.
Características de Áries
Câncer é tocado por memórias e saudades que voltam com força, trazendo a chance de reviver sentimentos guardados ou esclarecer pendências emocionais.
Características de Câncer
Já Capricórnio encontra no perdão um caminho de libertação, seja em vínculos amorosos ou familiares. A energia favorece soltar mágoas e amadurecer diante de situações que antes pareciam pesadas.
Características do signo de Capricórnio
Apesar das oportunidades de reaproximação, nem todo retorno será um recomeço. Em alguns casos, o céu favorece apenas o fechamento de ciclos, agora com mais compreensão e serenidade. O importante é observar os sinais, agir com clareza e permitir que apenas o que é verdadeiro permaneça.
Neste começo de outubro, os astros lembram que reencontros podem transformar destinos, mas o mais importante deles acontece dentro de cada um: o reencontro consigo mesmo. É tempo de coragem para perdoar, reatar ou seguir em frente com leveza.