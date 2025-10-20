MUDOU MUITO?

Virginia Fonseca passa quase 24h no salão para mudança de visual; veja antes e depois

Influenciadora ganhou elogio de Vini Jr. e da ex-sogra, Poliana Rocha

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14:27

Virginia Fonseca antes Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca está de visual novo. A influenciadora deixou para trás o cabelo acobreado, em uma tonalidade um pouco mais escura, e surgiu em suas redes sociais loiríssima. Ela revelou que passou 21 horas no salão para a transformação. "Oi, loiro, voltei, tava com saudade, pô…", escreveu, na legenda do álbum de fotos em que exibe o novo tom.

"Acreditem se quiser. Chegamos ontem [domingo, dia 19] no salão as 10h40 da manhã e saímos hoje [segunda-feira, dia 20] às 8 horas da manhã", contou a apresentadora, nos Stories do Instagram.

A mudança de visual movimentou a web e, em apenas 25 minutos, a publicação de Virginia já acumulava mais de 600 mil curtidas. Vários famosos e fãs deixaram elogios nos comentários - incluindo o jogador Vini Jr., que deixou algumas carinhas apaixonadas. Já Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e ex-sogra da influenciadora, escreveu: "Amei".