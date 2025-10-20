Acesse sua conta
Após divórcio tumultuado, ex-mulher de ator famoso se casa com melhor amigo dele

Josh Connor também era vizinho de Christine Baumgartner e Kevin Costner

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:16

Kevin Costner, Josh Connor e Christine Baumgartner
Kevin Costner, Josh Connor e Christine Baumgartner Crédito: Reprodução

A ex-esposa de Kevin Costner, Christine Baumgartner, se casou com o melhor amigo do ator. A troca de alianças entre a designer de bolsas e o investidor e empresário Josh Connor acontece dois anos após o divórcio da mulher com o astro de Hollywood, que resultou em várias brigas na Justiça dos EUA.

De acordo com a revista People, a cerimônia aconteceu no sábado (18), em uma vinícola na cidade de Santa Barbara, na Califórnia, e teve cerca de 100 convidados. Christine e Josh começaram a se aproximar logo após o fim do casamento dela com Costner. Além de ter sido o melhor amigo do ator, Connor também foi vizinho do ex-casal.

Christine e Costner foram casados entre 2000 e 2024 e tiveram três filhos: Cayden (18 anos), Hayes (16 anos) e Grace (15 anos). O artista tem outros quatro filhos de relacionamentos prévios. O término do casamento foi marcado por várias polêmicas, e o processo de divórcio teve como um dos principais focos a disputa pela mansão compartilhada pelo casal.

A empresária foi expulsa da propriedade após quatro semanas vivendo sozinha no local, por determinação da Justiça dos Estados Unidos. Ela também não conseguiu a pensão exigida por seus representantes legais. Christine pediu US$ 128 mil (R$ 665 mil) por mês, mas as autoridades norte-americanas determinaram que Costner pagasse menos da metade desse valor: US$ 60 mil (R$ 312 mil).

Kevin Costner tem no currículo o Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor de 1991, por seus trabalhos em ‘Dança com Lobos’ (1990). Ele, inclusive, estaria atualmente em um relacionamento com a produtora e atriz Kelly Noonan (46 anos).

