Virginia revela apelido carinhoso da sogra, mãe de Vini Jr. e hospeda irmão do jogador em sua casa

Familiares de Vini Jr compareceram ao aniversário de Maria Flor, filha de Virginia, que aconteceu nesta quinta-feira (23)

Felipe Sena

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:25

Virginia fortalece relação com familiares de Vini Jr Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia tem criado laços afetivos fortes com a família de Vini Jr, e parece que as polêmicas em que os dois estiveram envolvidos nos últimos dias não abalou definitivamente a relação de carinho que a influenciadora e o jogador do Real Madrid têm um pelo outro.

A prova disso é que Virginia deu até um apelido carinhoso para Fernanda Cristina, mãe do craque, que esteve presente no festão de aniversário de Maria Flor, sua filha com Zé Felipe, que completou 3 anos de idade.

Após celebrar o aniversário da filha, Virginia mostrou que a noite continuou animada enquanto se arrumava para outro compromisso de trabalho. “Estamos aqui finalizando nossa noite. Mamma [Fernanda Cristina], Lu [Lucas Guedes]. E eu tô aqui, secando meu cabelo, e daqui a pouco tenho que viajar a trabalho”, disse em um vídeo publicado nos stories do Instagram.

Com bom humor e proximidade, Virginia mostrou que a convivência com os familiares de Vini Jr vai além das aparições públicas. Bernardo, irmão mais novo do jogador, está hospedado em sua casa e também marcou presença na comemoração de Maria Flor.

Com tema da Princesa Cinderela, a festa aconteceu nesta quinta-feira (23), na casa de festas da influenciadora em Goiânia (GO), e reuniu amigos, familiares e convidados especiais.