Alterar senha

Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’

Artista que se encontra em situação financeira precária voltou a acusar a filha mais velha

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:15

Maria Gladys se encontra em situação precária
Maria Gladys se encontra em situação precária Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Desde o início deste ano se tornou pública a situação difícil que se encontra a atriz Maria Gladys. Em reportagem que foi ao ar no Domingo Espetacular, a atriz revelou que está em condições financeiras precárias.

Na época, uma das filhas da atriz, Maria Thereza chegou a afirmar que outra filha da artista, a famosa hollywoodiana Mia Goth tinha prometido pagar uma passagem aérea para que a mãe fosse para os Estados Unidos, onde ficaria sob seus cuidados, mas a promessa em vão não resultou em nada. Além disso, Thereza tinha afirmado na reportagem que a mãe que recebe uma pequena aposentadoria deseja um estilo de vida que não condiz com suas condições financeiras atuais.

Mesmo após o período, parece que a polêmica envolvendo a filha mais velha da atriz, Maria Thereza, está longe de chegar ao fim. Seis meses após o caso vir a público, Maria Gladys afirmou que sua filha estaria ficando com sua aposentadoria. Agora, a atriz faz novas acusações à filha mais velha.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, mensagens enviadas pela artista a um amigo mostram Maria Gladys afirmando que a filha pegou todo o valor de sua aposentadoria e que não tinha nem dinheiro para comer.

“Eu não tenho um tostão pra comer. Thereza roubou todo o meu dinheiro, estou aqui sem comer, com fome”, desabafou a atriz, segundo a coluna.

A atriz, de 85 anos, chegou a lamentar: “Com o meu dinheiro, toda a minha aposentadoria. Como posso sair disso? Não tenho dinheiro pra comer, não sei o que faço. Preciso ir embora daqui”, declarou.

Em outra gravação divulgada pelo jornalista Pablo Oliveira, Maria Gladys afirmou que a filha Thereza, que chegou a pedir ajuda nas redes sociais para resgatá-la, tem acesso a sua conta.

“É a Maria Tereza que sabe tudo da minha conta, do meu extrato e deixou eu vir pra cá. Por que ela não falou: ‘Mãe, você não pode ir, mãe. Você não tem dinheiro?. Vim pra cá contando ficar nesse hotel porque no Rio estava gastando muito. Aqui era mais barato e agora não tem dinheiro pra pagar isso aqui”, disse.

Ainda segundo o colunista, fontes próximas afirmaram que essa não seria a primeira vez que Maria Gladys sofreu com perda suspeita de recursos financeiros. Além disso, existem registros de outros episódios semelhantes, incluindo movimentações suspeitas em sua conta e a ausência de autonomia sobre seu próprio dinheiro.

