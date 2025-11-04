Isa Scherer é criticada após oferecer vaga de R$ 1,8 mil em doceria de luxo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:01
A chef e influenciadora Isa Scherer, filha do nadador Fernando Scherer, virou assunto nas redes sociais após um anúncio de emprego publicado em sua doceria, a Scherbi’s, em São Paulo. A vaga oferecia salário de R$ 1.800 para o cargo de auxiliar de cozinha, valor considerado baixo por internautas diante das exigências do cargo e dos preços cobrados no cardápio da loja.
O anúncio, que já foi apagado do LinkedIn, pedia que o profissional fosse responsável por organizar e preparar ingredientes, seguir receitas, manter a limpeza e a organização da cozinha, repor estoque, lavar utensílios e cumprir as normas de segurança alimentar. A jornada seria das 14h às 22h, com necessidade de horários flexíveis e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados.
Isa Scherer
Nas redes, o público reagiu com críticas. “O auxiliar de cozinha fez essa arte aí?”, ironizou um internauta. Outro escreveu: “Ridículo vocês venderem cookies a preços absurdos e pagarem R$ 1.800 pros funcionários”.
No cardápio digital da doceria, os cookies mais baratos custam R$ 21,50, e os itens mais elaborados ultrapassam R$ 30. A comparação reforçou a percepção de que a remuneração estava abaixo do esperado para o perfil do cargo.
Após a repercussão, o anúncio foi apagado das redes. Isa Scherer ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.
A polêmica reacende o debate sobre os salários pagos no setor gastronômico, especialmente em estabelecimentos de alto padrão. Internautas destacaram que vagas com grande acúmulo de funções e baixos salários acabam afastando profissionais qualificados e contribuindo para a precarização da categoria.