Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Isa Scherer é criticada após oferecer vaga de R$ 1,8 mil em doceria de luxo

Publicação que oferecia salário considerado baixo para auxiliar de cozinha viralizou e foi apagada do LinkedIn após repercussão negativa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:01

Isa Scherer é criticada por vaga de auxiliar de cozinha com salário de R$ 1,8 mil
Isa Scherer é criticada por vaga de auxiliar de cozinha com salário de R$ 1,8 mil Crédito: Reprodução/Instagram

A chef e influenciadora Isa Scherer, filha do nadador Fernando Scherer, virou assunto nas redes sociais após um anúncio de emprego publicado em sua doceria, a Scherbi’s, em São Paulo. A vaga oferecia salário de R$ 1.800 para o cargo de auxiliar de cozinha, valor considerado baixo por internautas diante das exigências do cargo e dos preços cobrados no cardápio da loja.

O anúncio, que já foi apagado do LinkedIn, pedia que o profissional fosse responsável por organizar e preparar ingredientes, seguir receitas, manter a limpeza e a organização da cozinha, repor estoque, lavar utensílios e cumprir as normas de segurança alimentar. A jornada seria das 14h às 22h, com necessidade de horários flexíveis e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados.

Isa Scherer

Isa Scherer por Reprodução/Instagram
Isa Scherer por Reprodução/Instagram
Isa Scherer por Reprodução/Instagram
Isa Scherer por Reprodução/Instagram
Isa Scherer por Reprodução/Instagram
Isa Scherer por Reprodução/Instagram
Isa Scherer por Reprodução/Instagram
1 de 7
Isa Scherer por Reprodução/Instagram

Nas redes, o público reagiu com críticas. “O auxiliar de cozinha fez essa arte aí?”, ironizou um internauta. Outro escreveu: “Ridículo vocês venderem cookies a preços absurdos e pagarem R$ 1.800 pros funcionários”.

No cardápio digital da doceria, os cookies mais baratos custam R$ 21,50, e os itens mais elaborados ultrapassam R$ 30. A comparação reforçou a percepção de que a remuneração estava abaixo do esperado para o perfil do cargo.

Após a repercussão, o anúncio foi apagado das redes. Isa Scherer ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.

A polêmica reacende o debate sobre os salários pagos no setor gastronômico, especialmente em estabelecimentos de alto padrão. Internautas destacaram que vagas com grande acúmulo de funções e baixos salários acabam afastando profissionais qualificados e contribuindo para a precarização da categoria.

Leia mais

Imagem - Resumo de 'Três Graças': Gerluce escapa de Arminda e Ferette faz nova jogada hoje (4 de novembro)

Resumo de 'Três Graças': Gerluce escapa de Arminda e Ferette faz nova jogada hoje (4 de novembro)

Imagem - Por que Maria Gladys sumiu? Atriz é vista no Rio após crise financeira e desaparecimento em Minas

Por que Maria Gladys sumiu? Atriz é vista no Rio após crise financeira e desaparecimento em Minas

Imagem - Adriane Galisteu revela o que série sobre Senna vai mostrar: ’Não é resposta à família’

Adriane Galisteu revela o que série sobre Senna vai mostrar: ’Não é resposta à família’

Tags:

isa Scherer

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Astros anunciam: esses 2 signos vão ganhar muito dinheiro até o fim de 2025

Astros anunciam: esses 2 signos vão ganhar muito dinheiro até o fim de 2025
Imagem - Filha de Sandra Annenberg surge aos beijos com a namorada em vídeo de Halloween e encanta seguidores

Filha de Sandra Annenberg surge aos beijos com a namorada em vídeo de Halloween e encanta seguidores

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada