Preso em cobertura de luxo, 'maior estelionatário do Brasil' criou curso de como dar golpes

André Roger Vieira, condenado a 50 anos, aplicava golpes milionários e até oferecia cursos de estelionato

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 11:07

André Roger Vieira
André Roger Vieira Crédito: Reproduçao

Apontado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como "um dos maiores estelionatários do País", André Roger Vieira, de 36 anos, foi preso no último dia 20 em uma cobertura no Recreio dos Bandeirantes. Condenado a 50 anos de prisão, ele ainda tinha outros oito mandados de prisão preventiva em aberto por estelionato, lavagem de dinheiro, furto e organização criminosa.

A captura foi realizada por agentes da 17ª DP (São Cristóvão), da 126ª DP (Cabo Frio) e da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter). Segundo o Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), Vieira chegou a oferecer cursos para interessados em praticar golpes.

As investigações apontam que ele movimentou milhões de reais em fraudes, prejudicando centenas de pessoas e empresas em Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Em 2020, o acusado criou a empresa KingPhone, por meio da qual anunciava a venda de celulares de marcas premium. O esquema previa a entrega dos aparelhos após 30 dias mediante pagamento de 30% do valor de mercado, mas os produtos nunca chegavam aos compradores. No mesmo período, ele também teria expandido a atuação para o setor de joias, repetindo a mesma prática fraudulenta.

De acordo com a polícia, depois de causar prejuízos em cidades do Sul, Vieira passou a atuar em Goiás, onde teria aplicado dezenas de golpes contra empresas de locação de veículos.

Após a prisão, ele foi apresentado em audiência de custódia e segue detido, à disposição da Justiça. A Polícia Civil recomenda que possíveis vítimas registrem ocorrência para colaborar com as investigações.

