CRIME

Homem suspeito de aplicar golpes em 300 pessoas na Bahia é preso

Suspeito aplicou golpes milionários em investidores na cidade de Conceição do Coité

Maysa Polcri

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:33

Material apreendido durante investigação Crédito: Divulgação

Um homem suspeito de aplicar golpes em mais de 300 pessoas na cidade de Conceição do Coité, no interior da Bahia, foi preso nesta quarta-feira (1º). As investigações apontam que os prejuízos podem ultrapassar os R$ 60 milhões. Até agora, 15 vítimas registraram boletins de ocorrência.

O homem foi preso na cidade de Olhos D’Água das Flores, em Alagoas, em residência rural onde o investigado estava escondido. De acordo com a polícia, o homem oferecia supostos investimentos em renda variável, prometendo rendimentos mensais fixos de cerca de 5%. Ele utilizava contratos formalizados, com reconhecimento de firma em cartório, para gerar confiança e atrair investidores.

O inquérito apura ainda a possibilidade de se tratar de um esquema em pirâmide, no qual recursos de novos investidores eram utilizados para pagar rendimentos a clientes antigos. Segundo o delegado Plínio Monteiro da Mota, coordenador regional da 15ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), as vítimas relataram aplicações de valores que variaram de R$ 10 mil a R$ 440 mil.

“As investigações apontam que, inicialmente, alguns rendimentos foram pagos, reforçando a credibilidade do esquema. A partir de março de 2025, no entanto, o suspeito passou a alegar problemas técnicos e questões pessoais para justificar atrasos e a não devolução dos valores, utilizando mensagens de WhatsApp, comunicados formais e documentos falsos supostamente emitidos pela Receita Federal”, detalha o delegado.

Foram apreendidos notebooks, celular, HD externo, pendrive, um veículo, documentos e caderno com anotações. O investigado foi conduzido ao Hospital Municipal de Santana do Ipanema para comprovação de integridade física e, em seguida, levado à sede da Segunda Delegacia Regional da Gerência de Polícia Judiciária da Área 4 (AL), onde permanece à disposição do Juízo da Comarca de Conceição do Coité.