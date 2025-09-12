RIO DE JANEIRO

Turista argentino é encontrado morto e suspeita é de golpe "Boa Noite, Cinderela"

Alejandro Mario Ainsworth estava desaparecido desde domingo

Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10:40

Alejandro Mario Ainsworth Crédito: Reprodução

O turista argentino Alejandro Mario Ainsworth, de 54 anos, foi localizado morto nesta quinta-feira (11) na Estrada da Grota Funda, zona oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga o caso e apura se ele pode ter sido vítima do golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela".

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o corpo não apresentava sinais de violência. Os indícios apontam para a possibilidade de intoxicação relacionada ao golpe, mas exames periciais ainda vão definir a causa exata da morte. A expectativa é que novas informações sejam divulgadas ao longo desta semana.

Alejandro estava desaparecido desde o último domingo (7), quando foi visto pela última vez saindo do apartamento em que estava hospedado, em Copacabana, zona sul do Rio. Os responsáveis pelo imóvel perceberam que o argentino não havia feito o check-out e alertaram a família sobre o desaparecimento.