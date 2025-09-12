Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Turista argentino é encontrado morto e suspeita é de golpe "Boa Noite, Cinderela"

Alejandro Mario Ainsworth estava desaparecido desde domingo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10:40

Alejandro Mario Ainsworth
Alejandro Mario Ainsworth Crédito: Reprodução

O turista argentino Alejandro Mario Ainsworth, de 54 anos, foi localizado morto nesta quinta-feira (11) na Estrada da Grota Funda, zona oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga o caso e apura se ele pode ter sido vítima do golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela".

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o corpo não apresentava sinais de violência. Os indícios apontam para a possibilidade de intoxicação relacionada ao golpe, mas exames periciais ainda vão definir a causa exata da morte. A expectativa é que novas informações sejam divulgadas ao longo desta semana.

Alejandro estava desaparecido desde o último domingo (7), quando foi visto pela última vez saindo do apartamento em que estava hospedado, em Copacabana, zona sul do Rio. Os responsáveis pelo imóvel perceberam que o argentino não havia feito o check-out e alertaram a família sobre o desaparecimento.

Formado em Administração de Empresas, Alejandro compartilhava nas redes sociais registros de viagens, encontros com amigos e jantares com os filhos, mostrando um cotidiano ativo e conectado.

Mais recentes

Imagem - Como Bolsonaro acompanhou sua condenação a 27 anos de prisão pelo STF

Como Bolsonaro acompanhou sua condenação a 27 anos de prisão pelo STF
Imagem - Por que Fux não quis participar do cálculo da pena de Bolsonaro?

Por que Fux não quis participar do cálculo da pena de Bolsonaro?
Imagem - Damares diz que Bolsonaro corre risco de morrer se ficar em regime fechado

Damares diz que Bolsonaro corre risco de morrer se ficar em regime fechado

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
01

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir
02

Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
03

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
04

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas