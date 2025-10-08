Acesse sua conta
Estudantes de Química do Senai de Alagoinhas visitam unidade da Braskem no Polo Industrial de Camaçari

O encontro fez parte do programa Formando Laços, que recebe visitantes com o intuito de conhecer os processos industriais da empresa.

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 16:28

Encontro visa aproximar estudantes da indústria Crédito: Divulgação

A Braskem recebeu, nesta quarta-feira (08), 21 alunos do curso técnico de Química do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Alagoinhas, para uma visita às suas instalações no Polo Industrial de Camaçari. O encontro fez parte do programa Formando Laços, que recebe nas unidades da petroquímica visitantes interessados em conhecer os processos produtivos da empresa.

Para a professora de Desenvolvimento de Métodos Analíticos, Produtos e Processos do Senai Alagoinhas, Jamile Batista dos Santos, a visita foi uma experiência enriquecedora, por aproximar a teoria da prática. “A atividade proporcionou aos estudantes uma visão real do ambiente industrial, ampliando seus conhecimentos técnicos e fortalecendo competências essenciais para o mercado de trabalho, como atuar em equipe, responsabilidade socioambiental e postura profissional. Sem dúvida, essa experiência será um marco importante na formação dos alunos, despertando ainda mais o interesse pela área e reforçando a importância de aprender continuamente”, ressalta a docente.

Além do tour pela unidade industrial, os alunos conheceram também o Laboratório de Qualidade da Q1, onde são feitas as análises físico-químicas das matérias-primas e dos produtos, finais e intermediários da unidade. “Abrir as portas para alunos de um curso técnico é uma forma de contribuir para a formação de futuros profissionais que poderão atuar no setor químico e petroquímico. Essa troca é salutar, pois os alunos têm a oportunidade de conhecer de perto nossos processos industriais, padrões de segurança, práticas sustentáveis e tecnologias de ponta”, pontuou Marcio Borges, Coordenador Laboratório de Controle de Qualidade da unidade Q1 da Braskem na Bahia.

Desde 2023, as unidades industriais da Braskem na Bahia já receberam mais de 290 visitantes de instituições de ensino.

