INDÚSTRIA

Estudantes de Química do Senai de Alagoinhas visitam unidade da Braskem no Polo Industrial de Camaçari

O encontro fez parte do programa Formando Laços, que recebe visitantes com o intuito de conhecer os processos industriais da empresa.

Donaldson Gomes

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 16:28

Encontro visa aproximar estudantes da indústria Crédito: Divulgação

A Braskem recebeu, nesta quarta-feira (08), 21 alunos do curso técnico de Química do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Alagoinhas, para uma visita às suas instalações no Polo Industrial de Camaçari. O encontro fez parte do programa Formando Laços, que recebe nas unidades da petroquímica visitantes interessados em conhecer os processos produtivos da empresa.

Para a professora de Desenvolvimento de Métodos Analíticos, Produtos e Processos do Senai Alagoinhas, Jamile Batista dos Santos, a visita foi uma experiência enriquecedora, por aproximar a teoria da prática. “A atividade proporcionou aos estudantes uma visão real do ambiente industrial, ampliando seus conhecimentos técnicos e fortalecendo competências essenciais para o mercado de trabalho, como atuar em equipe, responsabilidade socioambiental e postura profissional. Sem dúvida, essa experiência será um marco importante na formação dos alunos, despertando ainda mais o interesse pela área e reforçando a importância de aprender continuamente”, ressalta a docente.

Além do tour pela unidade industrial, os alunos conheceram também o Laboratório de Qualidade da Q1, onde são feitas as análises físico-químicas das matérias-primas e dos produtos, finais e intermediários da unidade. “Abrir as portas para alunos de um curso técnico é uma forma de contribuir para a formação de futuros profissionais que poderão atuar no setor químico e petroquímico. Essa troca é salutar, pois os alunos têm a oportunidade de conhecer de perto nossos processos industriais, padrões de segurança, práticas sustentáveis e tecnologias de ponta”, pontuou Marcio Borges, Coordenador Laboratório de Controle de Qualidade da unidade Q1 da Braskem na Bahia.