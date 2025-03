JÁ VIROU TRADIÇÃO!

Marcelinho Sangalo rouba a cena e toca percussão no trio de Ivete

Primogênito se apresentou com a cantora no circuito Dodô

Desde criança, Marcelinho, como é carinhosamente chamado pelos fãs de Veveta, toca percussão e bateria. Ele esteve em outros Carnavais com a mãe e até subiu ao palco do Rock in Rio com ela. No fim do ano passado, em entrevista ao Alô Alô Bahia, o garoto contou que estava cada vez mais se dedicando à música.>

“Me identifico muito com o universo do trap e do funk. Passo horas e horas no estúdio estudando por conta própria, assistindo cursos online. Tive apoio de muitas pessoas também, da minha mãe, de amigos. Um deles é o DJ Glenner, lá de São Paulo, que me deu a maior força, me explicando como funcionam os programas.(…). Então, estou muito feliz, me aprimorando cada vez mais”, afirmou.>