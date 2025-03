MAINHA DE TODOS

Entenda por que o público LGBT se rendeu a Ivete no Carnaval

Cantora caiu nas graças dos foliões que buscam apoio à diversidade

A pipoca de Ivete é igual ao coração de 'mainha': sempre tem espaço para mais um. Com sua energia de uma verdadeira diva 'pop', Veveta tem cativado, ao longo dos anos, um público LGBTQIA+ fiel que não desgruda do seu trio um segundo sequer. >

Além do que apresenta nos palcos e trios, o posicionamento político da cantora influencia no sentimento do seu público cativo. "Ela consegue se posicionar nos momentos adequados, após avaliar as situações e não abandona o seu principal público, que é o público LGBT. Dá orgulho para a gente escutar e correr atrás do trio com ela", destacou o médico amapaense Gilberto Tavares, de 31 anos. >