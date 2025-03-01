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Saiba ordem e atrações deste sábado (29) no Carnaval de Salvador

Programação dos circuitos Osmar (Campo Grande), Batatinha (Pelourinho) e Dodô (Barra-Ondina) já foi divulgada

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 16:00

Pipoca de Saulo nesta terça-feira (13)
Pipoca de Saulo  Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) divulgou a programação oficial do Carnaval de Salvador. A folia segue neste sábado (29) e no seu terceiro dia terá trios com BaianaSystem, Ivete e Bell Marques. As atrações e ordem das apresentações nos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Pelourinho) já podem ser conferidas abaixo.

Segundo a Saltur, estão incluídas tanto as atrações contratadas pela Prefeitura da capital quanto as do governo da Bahia.

Confira ordem e atrações deste sábado (1°): 

Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 10h30

PIPOCA DOCE - CARLA PEREZ

HAPPY - FILHOS DE JORGE / TIO PAULINHO

TEEN GATAS E GATOS - BANDA PINOTE / KFUNÉ

IBEJI - BANDA IBEJI

TODO MENINO É UM REI - BANDA SAMBA COMUNIDADE / SAMBA R 9 / BANDA SAMBA TORORÓ

PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ - BANDA UNJIRA

TRIO DURVAL LELYS - BT - DURVAL LELYS

BLOCO DA SAUDADE - BANDA DA SAUDADE

DIDÁ - DIDÁ BANDA FEMININA

AS MUQUIRANAS - LA FÚRIA

TRIO TIMBALADA - ST - TIMBALADA

TRIO PAGODART - ST - PAGODART

TRIO GUIG GHETTO - BT - GUIG GHETTO

CANELIGHT

TRIO NAVIO PIRATA - ST - BAIANASYSTEM

BOLA CHEIA

TRIO SILVANO SALES - ST - SILVANO SALES

PROJETO ESPECIAL DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SANTO ANTONIO DE JESUS - APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS

BABY-LÉGUAS - EDU CASANOVA

TRIO TARGINO GONDIM - ST - TARGINO GONDIN

AS KUVITEIRAS - ZÉ PAREDÃO

TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - BANDA ARMANDINHO, DODÕ E OSMAR

ME DEIXA A VONTADE - CARLA CRISTINA

VEM SAMBAR - GRUPO REVELAÇÃO / EDUARDINHO FORA DA MIDIA

TRIO DEMOROU - ST - BANDA DEMOROU

BLOCO MALÊ DEBALÊ - BANDA MALÊ

MUZENZA - BANDA MUZENZA

TRIO BANDANA - BT - BANDANA

TRIO DO COMCAR - ST - NI SOARES

BLOCO DO CAJÁ - AH! CHAPA

TRIO EDU CASANOVA - ST - EDU CASANOVA

BANKOMA - BANDA AFRO BANKOMA

JAKÉ

AFINIDADE - SAMBA & SUOR

Q FELICIDADE - OS FAVORITOS / SIMONE RAYOS / OMO OBÁ E CONVIDADOS

MUNDO NEGRO - BANDA MUNDO NEGRO

FOUR DAYS

TRIO RICK RALLEY - ST - RICK RALLEY

ILÊ AIYÊ - BANDA BAND'AIYÊ

TRIO MADEIRADA DO ARROCHA - BT - MADEIRADA DO ARROCHA

Circuito Dodô (Brra/Ondina), a partir de 14h

MICROTRIO IVAN HUOL - BOLINHO DE ESTUDANTE

CORUJA - IVETE SANGALO

VUMBORA - BELL MARQUES

BLOCO EVA - BANDA EVA

NANA - LÉO SANTANA

BLOCO FISSURA - TOMATE

TIMBALADA - CARLINHOS BROWN

TÔ LIGADO - BLACKSTYLE

TRIO TONY SALLES - BT - TONY SALLES

TRIO ALOK - ALOK

O VALE - ALINNE ROSA

TRIO DA CULTURA - BT - MARGARETH MENEZES E CONVIDADOS: FAFÁ DE

BELÉM E PONGO

BLOCO SIRI COM TODY - TIERRY

BLOCO CHEIRO / YES - PAPAZONNI

TARRINDO DE Q

ALERTA PRIME - NELSON DO CAVACO / ENCONTRO DE BATUQUEIROS / DAVI DO SAMBA

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

TRIO BABY DO BRASIL - BT - BABY DO BRASIL

TRIO LUANA MONALISA - ST - LUANA MONALISA

MICROTRIO IVAN HUOL - BOLINHO DE ESTUDANTE

CORUJA - IVETE SANGALO

VUMBORA - BELL MARQUES

BLOCO EVA - BANDA EVA

NANA - LÉO SANTANA

BLOCO FISSURA - TOMATE

TIMBALADA - CARLINHOS BROWN

TÔ LIGADO - BLACKSTYLE

TRIO TONY SALLES - BT - TONY SALLES

TRIO ALOK - ALOK

O VALE - ALINNE ROSA

TRIO DA CULTURA - BT - MARGARETH MENEZES E CONVIDADOS: FAFÁ DE

BELÉM E PONGO

BLOCO SIRI COM TODY - TIERRY

BLOCO CHEIRO / YES - PAPAZONNI

TARRINDO DE Q

ALERTA PRIME - NELSON DO CAVACO / ENCONTRO DE BATUQUEIROS / DAVI DO SAMBA

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

TRIO BABY DO BRASIL - BT - BABY DO BRASIL

CicTRIO LUANA MONALISA - ST - LUANA MONALISA

Circuito Batatinha (Pelourinho), a partir das 16h

ACARÁ - BANDA ACARÁ

ALERTA MENTE NEGRA - BANDA ALERTA MENTE NEGRA

BLOCO GINGA E REMANDIOLA - BANDA BATERIA DO APACHE

BLOCO MUCUM'G - NONATO / SANSKEY N/ RODA DE SAMBA MUCUN'G

BLOCO REGGAE CABEÇA DE GELO - BANDA HEBERT RAHAN /TONY BAIANO/ WHOSGITON DO REGGAE

BLOCO SAMBETAO

CHABIS'C - BANDA CHABIS'C

CHEGOU A HORA - BANDA CHEGOU A HORA

CURUZU CITY - BANDA CURUZU CYTY

DANA-DANA DE COUTOS - BANDA DANA-DANA

É COM ESSE QUE EU VOU - A DEFINIR

FILHAS DE GANDHY - BANDA FILHAS DE GANDHY

FILHOS DE JHÁ - BANDA FILHOS DE JHA

FILHOS DE NANÃ - BANDA FILHOS DE NANÃ

FILHOS DE OGUN DE RONDA

KIZUMBA - BANDA AFRO KIZUMBA

KORIN NAGÔ - BANDA DE KORIN NAGÔ

LAROYÊ ARRIBA - BANDA LAROYÊ

MULHERES NA FOLIA - BANDA MULHERES NA FOLIA

MUTUÊ - BANDA MUTUÊ

O MANGUE - ROGERIO BAMBEIA

ORIOBÁ - BANDA ORIOBÁ

PAGODINHO - BANDA PAGODINHO

RODOPIÔ - BANDA RODOPIÔ / BANDA DA DIRETORIA

ROSA JAGUARICEMA - BANDA ROSA JAGUARICEMA

SAMBETÃO - BANDA SAMBETÃO

SWING DO PELO - BANDA SWING DO PELO

TAMBORES E CORES - BANDA TAMBORES E CORES

TEMPERO DE NEGRO - GRUPO FAZ COM SAMBA

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